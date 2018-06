STADIO ROMA, FERRARA AUTOSOSPESO IN AULA SIEDE COMUNQUE TRA I BANCHI MAGGIORANZA

– «Sono sereno. Ho fiducia nella magistratura, non parlo delle vicende giudiziarie». Così Paolo Ferrara, consigliere capitolino che si è autosospeso dal M5s, intercettato dai cronisti a margine dell’assemblea capitolina, ha risposto ripetutamente a chi gli chiedeva delle indagini a suo carico nell’ambito della vicenda giudiziaria sullo Stadio della Roma. Ferrara oggi presente in Aula Giulio Cesare, in qualità di semplice consigliere, siede comunque tra i banchi della maggioranza e alla domanda se avesse pensato di dimettersi dalla carica di consigliere, non ha risposto e ha velocemente liquidato i cronisti che lo interpellavano su diverse questioni.

Ti potrebbero interessare anche: