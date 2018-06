STADIO ROMA: SENZA CONTRATTO, UN GIALLO LA NOMINA DI LANZALONE

Ha le caratteristiche del giallo il rapporto e il conseguente contratto che ha unito Luca Lanzalone, arrestato ieri nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma, e l’amministrazione comunale nella fase della trattativa sul progetto della struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. In base a quanto emerge dalle carte dell’inchiesta l’ormai ex presidente di Acea non avrebbe mai ricevuto un incarico formale dal Campidoglio, o almeno alla Procura e al gip la formalizzazione di questo incarico, a titolo gratuito, non è mai stata dimostrata. «Di tale delicato incarico Lazalone è stato investito dal sindaco Raggi fin dal gennaio del 2017 – è detto nell’ordinanza – proseguendo nel suo espletamento sino a tutt’oggi» spiega il gip, sottolineando però che «non vi è ad oggi la prova dell’intervenuta formalizzazione dell’incarico (non è stata in proposito ancora fornita risposta dal Comune di Roma) attesa che è indubbio, sulla base di quanto accertato, delle numerose attività svolte dal Lanzalone, nel rapporto tra pubblica amministrazione ed i privati». Nell’ordinanza però si cita anche una una nota del sindaco Raggi datata 9 marzo 2017, con cui ha dato mandato al dipartimento competente di «formalizzare» con apposito contratto l’incarico di collaborazione «di fatto già conferito ed in essere». Nella nota della Raggi riportata nell’ordinanza si legge che Lanzalone «ha esercitato la sua attività per supportare e coadiuvare il sindaco di Roma nell’esercizio delle sue prerogative di direttiva e di indirizzo politico e amministrativo … in alcuni rilevanti e strategici interventi urbanistici nonché di realizzazione di primarie opere pubbliche e di pubblica utilità». Un ruolo talmente importante da far dire all’ex assessore Paolo Berdini: «lasciai perchè era lui il vero assessore sul dossier dello stadio della Roma». Sul punto il giudice conclude affermando che «le indagini hanno offerto elementi concreti per ritenere che le figure istituzionali interessate, a cominciare dal sindaco Raggi, non solo hanno tollerato tale funzione di fatto esercitata, ma al contrario le hanno dato piena legittimazione». Sulla questione il Pd nel febbraio 2017 presentò un’interrogazione «per capire a che titolo Lanzalone sedeva ai tavoli dell’amministrazione sullo stadio della Roma senza titolo e senza contratto: il sindaco ci rispose dopo un mese che aveva ottenuto da parte di Lanzalone una comunicazione in cui lui diceva che assisteva l’amministrazione nei tavoli e che la sua posizione sarebbe stata formalizzata con l’arrivo del nuovo assessore», ricorda ora il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi.

Ti potrebbero interessare anche: