Tor di Valle: il Campidoglio sospende il progetto

Il Campidoglio è pronto a sospendere la maxi-variante per il progetto dello stadio a Tor di Valle. Dopo gli arresti di stamattina, l’amministrazione comunale di Roma, da quanto apprende Il Messaggero da fonti qualificate del dipartimento Urbanistica, sta per inviare una comunicazione alla società Eurnova del costruttore Luca Parnasi, finito in carcere poche ore fa insieme a cinque collaboratori, per cognelare la procedura e chiedere informazioni.

Roma, arresti stadio Tor di Valle: il Campidoglio sospende il progetto

Stadio Roma Tor di Valle: il progetto definitivo

di Lorenzo De Cicco

La delibera che avrebbe modificato il Piano regolatore per concedere migliaia di cubature in più ai privati avrebbe dovuto essere votata in Assemblea capitolina entro luglio.

