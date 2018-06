Vinòforum, in degustazione 500 cantine e 2.500 etichette

A Roma Con 500 cantine presenti e 2.500 etichette in degustazione, torna a Roma Vinòforum, lo spazio del gusto giunto alla quindicesima edizione. La manifestazione dedicata al vino e all’enogastronomia è in calendario dal 15 al 24 giugno ed è allestita in Lungotevere Maresciallo Diaz (zona Farnesina).

Il programma della kermesse, nei dieci giorni di evento, prevede degustazioni, piatti stellati, pizze d’autore, corsi di formazione e approfondimenti tematici. Tra gli appuntamenti da non perdere – si legge in una nota – gli incontri con i Maestri in Cucina con protagonisti i pizzaioli della penisola e chef di livello internazionale, che daranno vita a cene a quattro mani mediante un format strutturato con la partecipazione di una coppia diversa formata non solo da uno chef e da un pizzaiolo ma anche da due cuochi o da due maestri degli impasti. Tutte le cene – precisano inoltre gli organizzatori – sono pensate in abbinamento ai vini di una delle cantine top level presenti a Vinòforum. Non mancheranno inoltre i temporary restaurant, che vedranno impegnati noti chef del panorama nazionale.

Previsto anche uno spazio formativo interamente dedicato all’extravergine con l’Oleoteca di Vinòforum, lo spazio curato da Oleonauta e Vinòforum Academy e organizzato in assaggi e in incontri con aziende olivicole e oli extravergine di tutta Italia per approfondire la conoscenza di specifiche realtà e prodotti particolari. Infine, per gli amanti dei cocktail, sarà presente l’Alchemiq Bar dove si alterneranno alcuni dei migliori bartender d’Italia.

