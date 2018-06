Alternanza Scuola Lavoro, studente perde falange: non è caso unico

«Il tragico fatto di ieri che ha colpito uno studente di 17 anni in Alternanza Scuola Lavoro presso un’officina meccanica di Montemurlo (Prato) è solo l’ultimo di una non isolata casistica di infortuni sul lavoro avvenuti durante i percorsi di alternanza». Lo evidenzia in una nota Daniele Monticelli, segretario generale di Flc Cgil Toscana aggiungendo che «questi gravi episodi ripropongono con straordinaria quanto disperata evidenza la necessità di rivedere profondamente i meccanismi di attuazione della delega sull’Alternanza, che ribadiamo non può essere paragonata in nessun modo ad una esperienza di lavoro, ma nemmeno allo stage e all’apprendistato». «Serve sicuramente una maggiore attenzione ed un particolare rispetto delle regole e garanzie di sicurezza quando ci si trova ad operare con ragazzi di quell’età; serve sopratutto una diversa governance ed un profondo ripensamento delle Istituzioni competenti (a cominciare dal Miur ma anche la Regione Toscana) su percorsi, compiti e prerogative dell’Asl che restituisca piena autonomia organizzativa e gestionale dei tempi e delle modalità alle Istituzioni Scolastiche e abbandoni ogni velleità di obbligatorietà imposta. Solo così possiamo sperare di favorire una cultura del Lavoro ed una Formazione che non venga mai fraintesa con lo sfruttamento e l’accettazione della precarietà; e non stare ad aspettare il prossimo incidente». Anche la Rete degli studenti Medi della Toscana e la Fiom Cgil, in una nota congiunta, scrive che «dopo quello avvenuto circa un mese fa presso un’azienda di Udine, quando è stato un giovane studente friulano a ferirsi alla mano durante l’utilizzo di un macchinario, quello di ieri è solo l’ultimo di una serie di infortuni sul lavoro avvenuti durante il percorso di alternanza. Quindi non un caso isolato. Questi gravi episodi testimoniano mancanza di formazione e scarsa cultura della prevenzione che caratterizzano non solo i percorsi di Asl, ma più in generale l’intero mondo del lavoro. La sicurezza e la tutela dei lavoratori e, nei casi di Asl degli studenti, deve essere messa al primo posto

