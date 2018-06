DELL’UTRI: TRIBUNALE SORVEGLIANZA ROMA DISPONE NUOVA PERIZIA MEDICA

Una nuova perizia medica per accertare se le attuali condizioni di salute di Marcello Dell’Utri siano compatibili con la detenzione. È la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che il prossimo 22 giugno affiderà l’incarico peritale a tre medici: un oncologo, un cardiologo e un medico legale. L’ex senatore di Forza Italia, affetto da cardiopatia, diabete e tumore alla prostata, dopo un ricovero al Campus Biomedico di Roma è tornato da alcune settimane in carcere a Rebibbia per finire di scontare una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo scorso 20 aprile Dell’Utri è stato condannato a 12 anni al processo sulla trattativa Stato-Mafia con l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato. «La decisione del Tribunale di Sorveglianza non ci soddisfa – affermano i legali dell’ex senatore – Simona Filippi e Alessandro De Federicis – a un anno e mezzo dal fine pena si continua a rimandare».

Ti potrebbero interessare anche: