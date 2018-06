ESTATE ROMANA: AL VIA PARTERRE-FARNESINA SOCIAL GARDEN

Prende il via Parterre-Farnesina Social Garden. Una iniziativa della Regione Lazio per l’Estate romana, in collaborazione con l’HUB culturale della Regione Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini e Laziodisu (Ente della Regione Lazio per il Diritto allo studio). Dal 14 giugno al 5 agosto una serie di iniziative e di eventi artistici avranno luogo presso lo spazio allestito in via Antonino di San Giuliano (zona Farnesina) per arricchire l’offerta dell’Estate romana. L’accesso all’area di 3000 mq è completamente gratuito, seppur alcune attività saranno a pagamento: concerti, cinema all’aperto, teatro, food truck, beer garden, mixology bar, yoga, attività per bambini. Grazie alla collaborazione con l’Ente della Regione Lazio per il Diritto allo studio anche gli eventi per cui è previsto eccezionalmente il pagamento del biglietto, saranno ad accesso libero per gli studenti universitari, in possesso della tessera Laziodisu. In ogni caso il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso sarà utilizzato per l’erogazione di Borse di Studio e/o servizi a favore di studenti meritevoli e/o destinati ad interventi di conservazione, manutenzione e adeguamento delle residenze universitarie destinate agli studenti. Alcuni appuntamenti del Programma artistico: – Giovedì 14 giugno, serata inaugurale e primo appuntamento, che poi si ripeterà ogni giovedì, con COMEMAMMAMHAFATTO, la particolarissima orchestra che suonerà totalmente dal vivo musica contemporanea (elettro, house, funk, soulful). – Venerdì 15 giugno DE-C:PHER (Hip-pop Jam Session) e Sweat Drops DJ Set – Sabato 16 giugno Jardinerie (Luz Dal Sordo Live e DJ Set) – Domenica 17 giugno Superfreak (DJ Set) – Lunedì 18 giugno, 2 luglio e 9 luglio spazio al cinema con gli appuntamenti di LunedìCinema con la proiezione del film Clerks e i The Pills, il gruppo romano che ha conquistato il web approdando anche nelle sale cinematografiche. – Martedì 19 giugno primo appuntamento teatrale con Carlo de Ruggieri e il suo monologo Stare meglio oggi. Tutti i mercoledì sera in programma proiezioni all’aperto e incontri con registi e attori curati dalla rivista Fabrique Du Cinéma: il 20 giugno verrà proiettato Smetto quando voglio – Ad Honorem e il 27 giugno sarà la volta di Frida. Protagonista della manifestazione sarà anche l’Alcazar Live, l’ex storico cinema diventato uno spazio dove musicisti da tutto il mondo si alternano sul palco tra soul, funk e jazz. – Giovedì 21 giugno, nell’ambito della Festa della Musica, si torna alla musica con la Leggenda del pianista sul Tevere. – Lunedì 25 giugno è la volta del Flowing Chords, il coro della Saint Louis in concerto che presenta a Parterre il suo disco con due ospiti speciali: il giovanissimo talento di Ainè e il rap sporco di soul di Shorty. I martedì di luglio ospiteranno concerti di musica classica al tramonto in collaborazione con la prestigiosa IUC – ISTITUZIONE UNIVERSITARIA CONCERTI dell’Università la Sapienza di Roma. – Sabato 7 luglio saliranno sul palco il «Libanese» di «Romanzo Criminale – La serie» Francesco Montanari e Alessandro Bardani con lo spettacolo La più meglio Gioventù. – Giovedì 12 luglio arriva Salotto Bukowski con Jacopo Ratini e GianMarco Dottori e la special guest Valentina Farinaccio. – Venerdì 13 luglio festa di Radio Rock, anche media partner dell’evento. Il 14, 16, 23 e 27 luglio avranno luogo alcuni della quarantaduesima edizione del prestigioso Roma Jazz Fest: gli ospiti saranno Odissee, Cory Henry, Knowere e Jungle Green. Domenica 15 luglio, lezioni di Rock delle due firme de La Repubblica Ernesto Assante e Gino Castaldo. Martedì 17 luglio comedy di Saverio Raimondo. Giovedì 19 luglio concerto di Charlotte Cardinale. Venerdì 27 luglio Festival delle Band Emergenti di Roma organizzato da Spaghetti Unplugged Sabato 28 concerto del settetto vocale a cappella Anonima Armonisti. Per aggiornamenti sul programma artistico si prega di consultare parterrefarnesina.it Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Ti potrebbero interessare anche: