Il Papa tuona contro l’immagine della donna “usa e getta”

Papa Francesco scende in campo ancora una volta in difesa delle donne. Accade nel corso della messa a Santa Marta. «Nei programmi televisivi, nelle riviste, nei giornali – dice il Pontefice nell’omelia di cui riferisce Vatican News – si fanno vedere le donne come un oggetto del desiderio, di uso, come in un ‘supermarket’. La donna, magari per vendere una certa qualità di pomodori, diventa appunto un oggetto, umiliata, senza vestiti, facendo sì che cada l’insegnamento di Gesù che la dignificò». Il Pontefice dice che gli esempi li abbiamo anche sotto i nostri occhi, non bisogna andare «tanto lontano», succede «qui dove noi abitiamo, negli uffici, nelle ditte, le donne oggetto di quella filosofia usa e getta, come materiale di scarto». Da qui la preghiera «per le donne scartate, per le donne usate, per le ragazze che devono vendere la propria dignità per avere un posto di lavoro». Denuncia il Papa: «C’è un accanimento contro la donna, un accanimento brutto. Anche senza dirlo. Ma quante volte delle ragazze per avere un posto di lavoro devono vendersi come oggetto di usa e getta? Quante volte? ‘Sì, padre ho sentito in quel Paese..’. Qui a Roma. Non andare lontano». Bergoglio pensa alle tante donne sfruttate: «Cosa vedremmo se facessimo un pellegrinaggio notturno in certi posti della città, dove tante donne, tante migranti, tanti non migranti vengono sfruttati come in un mercato». A queste donne, si addolora il Papa, gli uomini «si avvicinano non per dire : ‘Buonaserà, ma ‘Quanto costi?’. E a quanti si lavano »la coscienza« chiamandole ‘prostitutè, il Pontefice dice: »Tu l’hai fatta prostituta, come dice Gesù: chiunque ripudia la espone all’adulterio, perché tu non tratti bene la donna, la donna finisce così, anche sfruttata, schiava, tante volte«.

Ti potrebbero interessare anche: