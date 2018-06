MUSICA: SORPRESA A FIRENZE ROCK, GUNS N’ ROSES CANTANO SUL PALCO CON FOO FIGHTERS

Al concerto dei Foo Fighters a sorpresa sul palco spuntano i Guns N’ Roses. È successo ieri sera al primo dei concerti di Firenze Rocks 2018, il festival in programma alla Visarno Arena fino a domenica 17 giugno. Durante l’esibizione dei Foo Fighters sono arrivati all’improvviso sul palco i Guns N’ Roses, lasciando increduli i 65mila spettatori. La band statunitense formata da Axl Rose, Slash e Duff ha suonato «It’s So Easy» dall’album «Appetite for Destruction» del 1987. Stasera alla Visarno Arena è il turno dei Guns N’ Roses, poi domani sera toccherà agli Iron Maiden e infine domenica a Ozzy Osbourne.

