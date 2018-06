MUSICA: TORNA IN PUGLIA ‘BATTITI LIVÈ CON 50 ARTISTI

Emma, Ghali, Noemi, Mario Biondi, Fabrizio Moro, Ermal Meta e Gue Pequeno sono alcuni dei 50 artisti che faranno ballare la Puglia nella 16/a edizione di Radionorba Battiti Live che parte il primo luglio a Ostuni per proseguire l’8 a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 a Melfi e il 29 luglio a Bari. A condurre l’attesa kermesse musicale estiva ci saranno il direttore artistico Alan Palmieri che sarà affiancato, per il secondo anno consecutivo, da Elisabetta Gregoraci che commenta: «Non vedo l’ora di cominciare, l’anno scorso sono rimasta folgorata da quella pazzesca energia che il pubblico di Battiti è capace di trasmettere». A calcare il palco di Battiti, secondo le anticipazioni fornite dagli organizzatori, ci saranno Ultimo, Gabry Ponte, il rapper emergente Capo Plaza, Betta Lemme, Giusy Ferreri, e i produttori di grandi successi pop ‘Takagi & Ketrà. E ancora Elodie, Michele Bravi, il fenomeno internazionale Mihail, Dolcenera, Luca Carboni, Mario Biondi, Dear Jack, Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Emis Killa e Shade con le loro nuove produzioni. Si esibiranno anche Annalisa, ‘Benji & Fedè e Briga. Ampio spazio anche alle rivelazioni dei talent con Irama, che con il suo album ha scalato già le classifiche prima di vincere Amici, Einar, Biondo e il terzo classificato dell’undicesima edizione di X Factor, Enrico Nigiotti. A Battiti arriveranno anche Bianca Atzei, Le Vibrazioni, Thomas, il dj belga Lost Frequencies, Carl Brave, Francesca Michielin, The Kolors e tante altre sorprese.

