Nuovi casino’ online: operatori in coda per ottenere una licenza aams

Il mercato dei casino online attira sempre più investimenti ed è previsto un aumento di operatori nel 2018

Il 2018 sarà un anno molto importante per il mercato dei casino online italiani. Un’industria che attira molto criticismo, ma che non conosce crisi. Dal 2011, anno in cui i casino online hanno fatto la loro comparsa in Italia, questo mercato ha continuato ad aumentare il proprio fatturato. Una crescita esponenziale, che negli ultimi mesi ha toccato cifre record. il primo trimestre del 2018 infatti ha visto un aumento del 32.5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In questo contesto è facile capire perché nel 2018 moltissimi investitori nazionali ed internazionali abbiano deciso di tentare la fortuna nel mercato italiano. Più di 50 richieste sono state sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, l’ente che regola l’intero mercato del gioco d’azzardo a livello nazionale. Un’agenzia molto importante, perché le cifre del gioco d’azzardo in Italia hanno superato i 100 miliardi di euro nel 2017. Per una visione sull’attività di AAMS nel rispetto del nuovi casino online, si può consultare la pagina dedicata ai casino online nuovi di wikicaisno.it, uno dei siti specializzati nel settore.

Come da tradizione italiana, la domanda per la licenza aams richiede un processo burocratico molto complesso ed una cifra di 200.000€ per l’acquisizione della licenza stessa. Le regole di aams sono molto severe e questo gioca a favore degli appassionati di gioco d’azzardo che possono ingaggiassi nelle varie attività ludiche in un ambiente totalmente sicuro ed affidabile. Ottenere la licenza quindi è un processo molto lungo e complicato e le linee guida imposte dall’ente regolatore sono tra le più severe a livello europeo. Quello italiano quindi è un mercato del gioco fortemente regolato, ma nonostante ciò i forti profitti e la continua crescita dl settore hanno spinto decine di operatori a inoltrare una domanda per ottenere una licenza.

Ma quali sono i vantaggi pratici del forte controllo di aams sui casino online per i giocatori? In primo luogo la garanzia di un ambiente sicuro e trasparente dove giocare soldi veri. Nonostante la rinnovata fiducia nel mondo di internet e dei suoi servizi infatti, ancora molti appassionati non nativi digitali esprimono delle riserve sulla sicurezza e l’onesta delle sale da gioco online. In secondo luogo, un ambiente che stimola il gioco responsabile ed argina il fenomeno del gioco giovanile. La registrazione ai casino online richiede la validazione di un documento di identità ed è riservata ai maggiorenni. In più le sale da gioco virtuali hanno l’obbligo di mettere a disposizione del giocatore degli strumenti per limitare il gioco e risorse da consultare in caso di problemi. Per finire, i software di gioco sono controllati per la loro sicurezza informatica e per l’effettiva casualità dei loro RNG (gli algoritmi che generano risultati casuali), garantendo ai giocatori delle sessioni di gioco senza imbrogli.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche dei casino aams, aspetti pratici, utili ai giocatori italiani durante le loro attività di svago. Ma il controllo dell’ente governativo si estende ad un livello più profondo, soprattutto in aspetti riguardanti la trasparenza finanziaria di queste aziende. I casino online infatti sono dei facili strumenti per il riciclaggio di denaro sporco da parte della criminalità organizzata. Vista l’urgenza della materia sul territorio italiano, aams ha un filo diretto con i casino online e può tenere sotto stretta sorveglianza le entrate di queste aziende. Le irregolarità possono comportare la revoca della licenza, e la perdita di capitali molto ingenti.

Questo lo scenario che interessa il mercato dei nuovi casino online aams italiani. Di fronte ad un tale numero di domande, gli esperti si chiedono come cambierò lo scenario del gioco d’azzardo italiano nei prossimi mesi. Gli esiti delle risposte saranno comunicati solo in ottobre e i ci si aspetta che i nuovi operatori entrino in attività effettivamente solo entro la fine dell’anno.

