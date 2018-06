Portogallo-Spagna 3-3: tripletta di Ronaldo ferma le furie rosse

La Spagna si inchina davanti a Cristiano Ronaldo. Autore di una tripletta incredibile, regala un 3-3 al Portogallo a due minuti dalla fine. È un giocatore eccezionale e non lo diciamo di certo noi. È un fuoriclasse che scrive e riscrive pagine di storia. In questo Mondiale lo fa già al debutto. Lo fa dall’inizio alla fine, facendo illudere le Furie Rosse di Fernando Hierro, improvvisato ct dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Nonostante la classe e l’eleganza di Iniesta, Isco e David Silva e la concretezza di Diego Costa, è Cristiano Ronaldo che merita gli applausi allo stadio di Sochi.

La stella portoghese inizia già con il rigore al 4’ e si ripete al 44’ con la complicità di De Gea. Nell’intermezzo c’è il pareggio spagnolo di Diego Costa (24’), che fa tutto da solo. E Pepe ne sa qualcosa. Ed è questo il primo caso di Var nella storia di un Mondiale di calcio. Pari convalidato e palla al centro. Nella ripresa il Portogallo appare stanco e impreciso in difesa. Ne approfitta la Spagna che al 10’ trova il 2-2 sempre con Diego Costa, bravo ad anticipare Moutinho, e al 13’ il 2-3 con un tiro bellissimo di Nacho, al primo gol in Nazionale. Ribaltato il risultato, la Spagna si siede un po’. Nel finale Piqué commette fallo e Cristiano Ronaldo non perdona. Siamo al minuto 88 e il Portogallo chiude con il 3-3.

