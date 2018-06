STADIO ROMA: RAGGI DA VESPA, «DOMANI INVITI ZINGARETTI»

«Io ho notato un accanimento mediatico su Roma e ‘la Raggi» e «non sono neanche indagata. Civita, ora consigliere era ex assessore di Zingaretti, possiamo dire il suo braccio destro e non c’è stato un riferimento. Parliamo di stadio e lei oggi invita me. Io mi aspetto che domani inviti anche Zingaretti e poi Berlusconi come referente di Palozzi». Lo dice la sindaca di Roma Virginia Raggi a Porta a Porta. «Lo stadio è una cosa della città di Roma – ha risposto a Bruno Vespa -. Le procedure urbanistiche e amministrative in realtà si svolgono in Regione».

