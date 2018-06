STADIO ROMA: REGIONE LAZIO, DA RAGGI BUGIE E FALSITÀ

«Quanto affermato dal sindaco Raggi nel corso di una registrazione a una trasmissione televisiva non corrisponde in alcun modo al vero». Così in una nota la Regione Lazio. «La Regione – si legge ancora – non risulta coinvolta dall’inchiesta per gli atti svolti nel corso dell’istruttoria sul progetto dello stadio della As Roma. Non un solo atto relativo alla Conferenza dei servizi svolta dagli uffici della Regione Lazio è stato acquisito, infatti, dagli inquirenti e dalla Magistratura. Da quanto trapela, invece, oggetto delle indagini sarebbe l’iter autorizzativo scaturito dalla decisione della Giunta Raggi di modificare il progetto dello stadio«Precisiamo, inoltre – prosegue la Regione Lazio – che l’intero iter, a partire dalla proposta relativa allo stadio, è stato gestito sin dal principio dal Comune di Roma Capitale che è l’ente proponente e che ne ha seguito iter e autorizzazioni. Spiace constatarlo ma il sindaco Raggi, probabilmente colpita nel profondo dall’arresto di colui che, per sua stessa ammissione, era stato indicato come consulente strategico per il Campidoglio sullo stadio della Roma, poi nominato sempre dal Campidoglio presidente di Acea, sbaglia clamorosamente il tiro puntando sull’amministrazione regionale con una serie di bugie e falsità

