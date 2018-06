Un uomo solo al comando, Salvini

Ammettiamolo, gli italiani e l’Europa tutta scoprono che c’è un modo diretto, spregiudicato, e insieme franco e diretto, quasi “da strada”, di far politica. E’ quello di Matteo Salvini, decisamente l’uomo nuovo che si profila all’orizzonte e che oscura tutti. Chi è il vero premier? Ma Salvini, naturalmente. La poltrona la occupa fisicamente lo scialbo professore/avvocato Conte, ma a dettare la linea in prima persona c’è il leader leghista. C’è anche un altro vicepremier, il grillino Di Maio? Ci sono dei ministri? Certo, ma a parlare di economia, di politica, di strategie internazionali scavalcando tutti c’è sempre lui. L’ex allievo del senatur Bossi che ha ampiamente superato il maestro, ha sfidato e messo all’angolo Berlusconi, sta tenendo a freno l’alleato Di Maio e facendo paura all’Europa tutta. Che grazie a lui scopre che ci si può comportare anche in un altro modo, al tavolo della Ue, che non è necessario subire e basta, che si può contestare, controbattere, e tenere una linea autonoma. Contro un personaggio così irrefrenabile Gigino Di Maio è in grosse difficoltà, anche con i suoi. Ed è costretto a rincorrere. Il vice premier Salvini si occupa dei migranti, dell’ordine pubblico, rimbrotta il presidente frncese, “autorizza” il premier Conte a riannodare i rapporti, ma interviene anche pesantemente sul piano dell’economia:via il tetto al contante, flat tax da subito, cedolare secca per i negozi,superamento della riforma Fornero, va l’Imu sui negozi sfitti. Mica roba da poco. Gli alleati sono timorosi, gli avversari intimoriti. All’estero, nelle Cancellerie che contano, sono affascinati. L’Italia può tornare a fingere di essere uno stato forte? Scopriamo che giocando d’attacco si costringono gli altri a venire allo scoperto, Parigi non può fare l’offesa a lungo, Macron ha i suoi bei problemi interni. E la Merkel sembra essere più vicina a lui che ai suoi nemici di governo.

Sembra di essere in un sogno (o di svegliarsi da un brutto sogno). Cambia l’approccio, almeno, se non cambiano i problemi. Non è detto che questa strategia sia vincente nel medio termine, ma tiene comunque tutti a distanza. Ora il governo dovrà assestarsi anche per quanto riguarda gli equilibri interni, Di Maio dovrà fare in modo di non spingere l’alleato/avversario/collega premier a tentare la strada delle elezioni (oggi Salvini stravincerebbe) e insieme di non deludere le aspettative dei milioni di italiani che hanno votato Cinque Stelle per voltare pagina. La grana, enorme, scoppiata attorno allo stadio della Roma sfiora Salvini in quanto sfiora il leghista Giorgetti. Ma Il M5S è dentro l’affaire fino al collo e avrà i suoi problemi per uscire dalle sabbie mobili. Conte più che il premier fa l’avvocato e il notaio. C’è un uomo solo al comando. Per ora. Ed è Salvini

