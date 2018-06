VENEZIA: SINDACO BRUGNARO INCONTRA LA CITTÀ E AFFRONTA LE CRITICHE

Residenzialità, turismo, asili e moto ondoso. Questi sono solo alcuni dei temi toccati ai Frari ieri, quando il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, assieme alla giunta al completo, ha incontrato la cittadinanza nel patronato. Davanti alla platea composta da circa 200 persone, che non ha risparmiato alcune critiche, il primo cittadino ha risposto alle domande, partendo dal moto ondoso: «Quando siamo arrivati abbiamo trovato di tutto, abbiamo avviato il progetto Onda Zero per presidiare alcune zone come la zona antistante la Misericordia, il Bacino di San Marco e la zona davanti al Morosini, su cui è difficile operare», ha spiegato Brugnaro. Il sindaco ha quindi raccontato i progetti, tra una platea che mormorava e protestava: «Stiamo ordinando alcune barche nuove, che corrano, per contrastare l’illegalità. Perché oggi chiunque voglia può scappare perché i mezzi attuali nostri non sono in grado di contrastare la velocità. Non ci sono stati investimenti nel tempo». Da ultimo, il sindaco ha precisato che gli investimenti sono stati possibili grazie ad un efficientamento della macchina comunale che ha portato in tre anni ad un abbassamento del debito da 800milioni a 740milioni.

