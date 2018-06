MEZZA MARATONA A ROMA, TRAFFICO IN TILT E AMBULANZA BLOCCATA

Traffico in tilt dal centro alla periferia di Roma Sud per la Mezza maratona di 21 chilometri partita da Piazza del Popolo questa sera e che arriverà, per poi tornare indietro, nella zona di San Paolo all’Ostiense. Sono 4.000 gli iscritti, dei quali oltre il 40% provenienti da fuori regione e da altre 52 nazioni. I blocchi stradali stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti costretti a restare imbottigliati nel traffico o a fare lunghi percorsi alternativi. Anche un’ambulanza, intorno aslle 22, è rimasta imbottigliata a via Corinto nel traffico. I vigili urbani sono stati costretti, per agevolare il suo passaggio, a togliere le transenne. Deviate anche numerose linee di bus.(

