RAVENNA FESTIVAL OMAGGIA BERNSTEIN CON ORCHESTRA CHERUBINI

Il 16 giugno al Palazzo Mauro De Andrè la Sinfonia n.2 ‘The Age of Anxiety diretta da Dennis Russell Davies Roma, 15 giu. (AdnKronos) – Il 16 giugno al Palazzo Mauro de André (ore 21), nell’ambito dei concerti ‘Nelle vene dell’Americà, promossi da Ravenna Festival, Dennis Russell Davies alla guida dell’Orchestra Cherubini e il pianista Emanuele Arciuli celebreranno Leonard Bernstein a 100 anni dalla nascita con l’esecuzione della Sinfonia n. 2 The Age of Anxiety per pianoforte e orchestra e renderanno omaggio alla tradizione musicale americana con la prima esecuzione italiana dell’ultima sinfonia (n.11) di Philip Glass. Composta nel periodo tra il 1947 e il 1949, quando Serge Koussevitzky dà a Bernstein la possibilità di eseguire un’opera con la Boston Symphony Orchestra, la Sinfonia n. 2 The Age of Anxiety viene eseguita per la prima volta a Boston l’8 aprile 1949, diretta dallo stesso Koussevitzky che festeggia i suoi 25 anni con la Boston Symphony, e con al pianoforte lo stesso Leonard Bernstein. Nasce dalla lettura del poema ‘The Age of Anxiety di Wystan’ H. Auden, poeta di origine inglese che aveva ottenuto la cittadinanza americana. Si tratta di un lungo poema, con brevi parti in prosa, in sei parti (Prologo, Le sette età, I sette stadi, Il canto funebre, La recita, Epilogo) di grande virtuosismo linguistico e che propone un uso rinnovato e sperimentale della metrica classica. Narra l’incontro in un bar di New York, la notte dei Morti di un anno durante la Seconda guerra mondiale, di quattro personaggi, tre uomini, Quant, un addetto alle spedizioni, Malin, un ufficiale dell’Aviazione Canadese, Emble, un giovane appena arruolato in marina, e una donna, Rosetta, addetta all’ufficio acquisti di un grande magazzino

Il 17 giugno Dennis Davies sarà al Chiostro della Biblioteca Classense con Maki Namekawa (AdnKronos) – Sconosciuti, sentono il bisogno di cominciare a parlarsi quando la radio comunica le ultime notizie dalla guerra. I quattro personaggi iniziano dunque un dialogo che li porta a fare, a turno, considerazioni sulle sette età della vita e a vivere un sogno comune, i ‘sette stadì. Una volta risvegliati, decidono di trasferirsi a casa di Rosetta, dove Emble e la ragazza ballano e dove sembrerebbe iniziare la relazione amorosa tra i due che già si intuiva nei Sette stadi. La relazione è tuttavia troncata sul nascere poiché, mentre Rosetta congeda Malin e Quant, Emble si accascia sul letto della camera da letto della donna, addormentato e provato dall’alcol. Malin e Quant, infine, si salutano sulla strada con la promessa di rivedersi, ma con la consapevolezza che non si incontreranno mai più. Il 17 giugno (ore 21.30), Dennis Russell Davies sarà invece al Chiostro della Biblioteca Classense per un piano duo con Maki Namekawa. In programma ‘Ritual’ di Keith Jarrett in prima nazionale, Philip Glass e Igor’ Stravinskij.

