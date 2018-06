ALA GOVERNISTA M5S CON SALVINI, DISTANZA CON FICO

Uniti nella sostanza, ma anche nelle parole d’ordine: l’ala governista del M5s, scossa dall’inchiesta sullo stadio della Roma, si allinea con Matteo Salvini e la sua linea dura sui migranti, marcando sempre di più la distanza dall’approccio dialogante portato avanti dal Presidente della Camera, Roberto Fico. Vito Crimi, ad un convegno catanese, attacca frontalmente le Ong accusandole di «incrementare le aspettative e alimentare il traffico di esseri umani». Ma il sottosegretario alla Presidenza va oltre, utilizzando lo stesso lessico scelto giorni fa dal ministro dell’Interno: «La pacchia è finita per chi specula sui migranti», quelli cioè che, aggiunge Crimi, «sui 600 migranti a bordo dell’Aquarius avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo». «C’è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese – incalza il sottosegretario alla Presidenza – una cooperativa che non ha avuto un appalto. È questo che dobbiamo bloccare in Italia». Parole dure che stridono decisamente con quelle scelte dal Presidente della Camera, Roberto Fico, che solo qualche giorno fa poneva l’accento sulla «cooperazione, sul dialogo e l’accoglienza». E appena la settimana scorsa, dopo aver accolto una delegazione di Medici Senza Frontiere a Montecitorio, si è detto «vicino alle persone e alle organizzazioni che nel Mediterraneo aiutano gli altri». E ancora: «La legge del mare vale sempre, prima di tutto. Si salvano prima le persone». Una distanza che si fa ancora più chiara se si pensa che sempre Fico si è recato in visita alla baraccopoli di San Ferdinando, dove viveva Soumayla Sacko, il sindacalista assassinato il 2 giugno scorso. E lì è stato ricevuto dal leader sindacalista Aboubakar Soumahoro. Lo stesso leader la cui foto, acconto a quella di Salvini, compare nella prima pagina dell’Espresso, con sotto il titolo molto esplicito: «Uomini e no». Contro questa copertina si scaglia proprio il segretario leghista: «Alla faccia del ‘giornalismò, ormai – attacca Salvini su twitter – alla sinistra rimangono bugie e insulti. Mi fanno tenerezza». Parole a cui replica seccamente il segretario reggente Pd, Maurizio Martina: «L’umanità prima della propaganda. Salvini e il Governo anziché essere forti con i deboli nel Mediterraneo, non siano ancora complici degli egoismi nazionali in Europa». Sempre a favore della linea dura da tenere a Bruxelles, oggi si schiera la Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che chiede al governo di fare un passo in avanti rispetto alla chiusura dei porti. Pur non facendo parte della maggioranza, l’ex ministro, esorta il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a promuovere al livello europeo il blocco navale. «Il 28 e 29 giugno in consiglio Ue, il premier Conte chieda il #BloccoNavaleSubito a largo delle coste della Libia. La chiusura dei porti – osserva Meloni su twitter – è un segnale ma per sconfiggere l’immigrazione clandestina bisogna fermare la partenza dei barconi».

