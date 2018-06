Blitz tra i banchi di via Appia: sequestrata merce irregolare e 30mila euro di multe

Oltre 30 mila euro di sanzioni, 15.000 articoli sequestrati, otto persone identificate e sei banchi irregolari sequestrati: questo l’esito dell’intervento congiunto in via Appia Nuova degli agenti del Gruppo Tuscolano e del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale di Roma Capitale. L’attività di controllo, per la quale risultano determinanti le moto in dotazione agli agenti, ha permesso di colpire quelle strutture prive di autorizzazione che, oltre ad occupare abusivamente larga parte dei marciapiedi nell’area in prossimità del Centro Commerciale Happio, operavano a danno dei banchi con regolare titolo autorizzativo. Tra i prodotti sequestrati soprattutto libri, cd e dvd.

Sono stati necessari ben 3 camion della Polizia Municipale per il trasporto del materiale sequestrato. Sul posto sono state identificate e sanzionate otto persone di nazionalità marocchina. Il blitz era cominciato già nelle prime ore della mattina in via del Quadraro per controllare i mercatini illegali. Qui infatti gli agenti hanno sequestrato ogni tipo di merce venduta come usata ma in realtà «frutto di rovistaggio nei cassonetti, con conseguenti rischi per la salute degli avventori», spiegano gli agenti. Rimossi in totale otto metri cubi di merce. I controlli si sono poi spostati nell’area di Porta Maggiore, dove non si arresta la lotta al degrado, con quintali di ciarpame rimosso. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati portati in discarica dal personale dell’Ama.

