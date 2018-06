DI MAIO ‘ENTRÀ NELLA CRISI ILVA, LUNEDÌ VEDE SINDACATI

Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ‘entrà nel vivo della crisi dell’Ilva e, dopo aver incontrato martedì scorso i commissari, lunedì ha chiamato al Mise le rappresentanze sindacali. L’approccio a una delle più violente crisi industriali degli ultimi anni, è dunque quello che il ministro aveva preannunciato. «Nei prossimi giorni – aveva detto infatti dopo aver visto i commissari – procederò con altri incontri con i sindacati, il sindaco di Taranto, il prefetto, le associazioni che rivendicano il diritto alla salute, incontrerò il Codacons e tutte quelle parti che fanno parte di questa vertenza». Obiettivo: «che i cittadini di Taranto possano avere il diritto di respirare aria pulita». La necessità è quella di arrivare presto a un accordo per il passaggio del gruppo Ilva ad ArcelorMittal, vincitore della gara per l’acquisizione della società finita in Amministrazione Straordinaria. I tempi sono stretti, l’ingresso di AmInvestCo (la newco controllata da ArcelorMittal) in Ilva è previsto entro il 30 giugno. Resta però da chiudere l’accordo fra azienda e sindacati. Una vertenza durissima che non vede ancora una soluzione, nonostante gli sforzi profusi dall’ex ministro Carlo Calenda e dal suo vice Teresa Bellanova fino alle ultime ore di attività del vecchio governo. Il nodo da sciogliere, che ha tenuto le parti impegnate per mesi, è però tutt’altro che semplice. In ballo c’è il destino di 13.800 dipendenti che salgono a 20.000 se si tiene conto dell’indotto. Nelle ultime settimane di trattative, segrete o quasi, si sono fatti dei piccoli passi, ma non sufficienti. A dividere le parti sono 3.800 esuberi che i sindacati vogliono portare a zero. La vertenza Ilva è dunque, sul piano delle crisi industriali, il primo vero banco di prova dell’asse Lega-M5s. Di Maio è chiamato a tradurre in concreto il dettato del contratto di governo che parla di «riconversione economica» dell’Ilva «basato sulla progressiva chiusura delle fonti inquinanti (…), sullo sviluppo della Green Economy e dell’energie rinnovabili, e sull’economia circolare». Una frase che potrebbe portare a diverse opzioni: dalla chiusura tout court, magari in tempi lunghi (10-20 anni) che sembra scongiurata anche dallo stesso ministro («l’Ilva deve continuare a esistere e a dare posti di lavoro anche più di adesso», aveva detto in campagna elettorale; a una riconversione che prediliga l’uso del gas al posto del carbone (come vorrebbe il governatore della puglia Michele Emiliano). A un piano ambientale ancora più severo di quello proposto da ArcelorMittal. Proprio il nome del gruppo mondiale dell’acciaio e della sua newco AmInvestCo, potrebbe essere il prossimo da scrivere sull’agenda di Di Maio, assieme a quelli degli enti locali.

Ti potrebbero interessare anche: