Ultima chiamata per Camping River, sulla questione Rom la Raggi perde la faccia

La telenovela del Camping River si rivela una autentica via Crucis per la amministrazione Raggi. E meno male che se ne accorgono in pochi e che della questione Rom oggi si può anche non parlare perché ci sono problemi molto più importanti e urgenti da gestire. Ma intanto la chiusura del Camping River, il campo rom in via della Tenuta Piccirilli che il Campidoglio aveva promesso di chiudere entro il 30 settembre scorso è ancora aperta: tutte le exit strategy sono saltate e da lì non si muove nessuno. Pochissime le famiglie, di cui qualcuna aiutata dalla comunità religiosa di appartenenza, e sono riuscite a trovare una sistemazione alternativa e dunque varcare la soglia del River.Per le altre, circa 400 persone, l’unica è stata rimanere nei moduli abitativi in fondo a via della Tenuta Piccirilli con il campo rom trasformatosi in una baraccopoli abusiva. Il 30 giugno Roma Capitale ha fissato il termine ultimo per la cessazione dei servizi, mentre i rom avrebbero dovuto abbandonare i container di proprietà del Comune entro venerdì 15 giugno. Prefabbricati già in parte distrutti o nastrati dalla Polizia Locale, gli ultimi 50 saranno invece prelevati e stoccati altrove. Stallo completo. E ì dal Campidoglio, impegnato a salvare il Piano Rom “capolavoro” e mantenere una promessa seppur con 9 mesi di ritardo rispetto a quella originaria, arrivano gli appelli rivolti agli occupanti del River. Ultima chiamata per tutti. “Il 15 giugno è stato l’ultimo giorno disponibile per liberare i moduli abitativi di Roma Capitale presso l’insediamento. Ma, sia chiaro, non si tratta di una scadenza improvvisa: è l’approdo di un percorso lungo quasi un anno. Nonostante un ampio e articolato quadro di opportunità e strumenti messi a disposizione, buona parte delle persone ha scelto fino ad oggi di continuare a permanere abusivamente presso l’area di via Tenuta Piccirilli e di occupare senza titolo un modulo abitativo di proprietà comunale. L’obiettivo della nostra Amministrazione è conciliare inclusione e rispetto delle regole, perché non può esistere accoglienza senza legalità” – ha scritto in un post su Facebook la consigliera grillina Cristiana Paciocco, membro della commissione politiche sociali del Comune. Da qui l’appello rivolto alle famiglie del River: “Per le persone che si trovano presso l’area di via Tenuta Piccirilli c’è ancora la possibilità di aderire al Piano per il superamento dei campi. Un Piano – ha sottolineato – che recepisce e attua i principi delle Strategie di Inclusione Rom e le arricchisce di nuovi contenuti”. Tutte romanticherie. Inutile nasconderselo. “Collaborate e lasciatevi accompagnare nell’inserimento all’interno di un percorso che migliorerà profondamente la qualità delle vostre vite” recita l’appello ai rom. Che tengono duro contando sulla fragilità della amministrazione grillina. Intanto nel campo la illegalità regna sovrana. Indovinate dove hanno pescato la famiglia Rom che gestiva il traffico di rifiuti tossici, giro d’affari di centomila euro…

