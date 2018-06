MIGRANTI: SALVINI, ANCHE ALBERGATORI LUCRAVANO IN FAR WEST

«Chi ci guadagnava nel far west che c’era prima? Sicuramente gli albergatori che, anche in Valtellina hanno lucrato su questa situazione». Lo ha dichiarato poco fa il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Sondrio, per la seconda volta in poco più di due settimane per sostenere la candidatura a sindaco del centrodestra di Marco Scaramellini. «La chiusura dei porti – ha aggiunto il vicepremier – è un tema che andava affrontato al più presto. Entro la fine del mese andrò in Libia per trovare un accordo e la possibilità per frenare i flussi verso l’Italia. Poi toccherà alla Tunisia».

Ti potrebbero interessare anche: