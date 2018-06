Napoli, tragedia sul traghetto: auto precipita dal ponte sui passeggeri, un morto e una donna grave

La tragedia mentre il porto era affollato da migliaia di persone, tra chi tornava dalla gita domenicale nelle isole del golfo e le tante famiglie che stavano visitando lo scalo nella giornata del ‘Porto apertò, voluta dalle autorità per farlo conoscere alla città. Al varco Immacolatella, durante le manovre di imbarco su un traghetto veloce diretto da Napoli a Palermo, un’auto è caduta dal ponte schiacciando due persone che si trovavano sotto.

Un cittadino indonesiano di 79 anni è morto sul colpo, la connazionale che si trovava con lui è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli. Secondo quanto si è appreso, è intubata e dovrà essere operata a causa di un politrauma e delle diverse ferite riportate. Ne sono seguiti momenti di grande terrore e panico tra le tante persone presenti mentre sul posto si recavano i mezzi di soccorso, tra 118, vigili del fuoco e Polizia che stava vigilando sulla situazione dell’ordine pubblico proprio in relazione alla manifestazione ‘Porto apertò.

L’iniziativa è stata immediatamente sospesa per lutto. Cancellata anche l’esibizione di un gruppo musicale. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ha testimoniato «solidarietà e vicinanza alla vittima ed alla persona ferita». Sul posto le forze dell’ordine ed in particolare gli uomini della Capitaneria di Porto cui è demandata l’indagine per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La società GNV, cui appartiene la nave, ha diffuso un comunicato per spiegare che oggi, «durante le operazioni di imbarco, si è verificato un incidente a bordo della nave GNV Atlas in partenza dal porto di Napoli e diretta a Palermo.

L’incidente ha procurato gravi conseguenze per due dei passeggeri coinvolti, uno dei quali ha perso la vita; un secondo passeggero è attualmente ricoverato in ospedale. La nave é attualmente ferma nel porto di Napoli per permettere gli accertamenti già in corso da parte delle Autorità marittime e giudiziarie, a cui la Compagnia sta prestando la massima collaborazione. GNV esprime il proprio cordoglio ai famigliari del passeggero scomparso a cui sta assicurando il pieno supporto, così come a tutti i passeggeri e agli accompagnatori coinvolti».

