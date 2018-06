STADIO ROMA:VERIFICHE ATTI,«PER ORA NO IRREGOLARITÀ»

Sul progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle il Campidoglio ha messo in campo verifiche aggiuntive «su tutti i procedimenti». Ma con una premessa: ad oggi non risultano irregolarità nell’iter. A spiegarlo, all’unisono, sono diversi rappresentanti del Comune a 5 Stelle interpellati sul futuro del Colosseo giallorosso al centro dell’inchiesta della Procura. «Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo stadio della Roma – si spinge ad affermare l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori -. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i cittadini hanno diritto a delle risposte. Ma nessuna parte in questo momento sembra minimamente toccata». Ad essere coinvolti dall’attività di controllo aggiuntiva sugli atti saranno tutti i dipartimenti interessati del Comune. Faro, in particolare, sulla questione dei vincoli e sulle infrastrutture di viabilità nella zona. Negli uffici dell’Urbanistica, ad esempio, le verifiche cominceranno già questa settimana. «Noi lavoriamo sui pareri che sono stati espressi da tutti coloro che erano al tavolo della conferenza dei servizi e non abbiamo modo di credere che alcuni di questi pareri non siano corretti. Ho la massima fiducia nella magistratura», dice Montuori. E la collega, titolare dei Trasporti, Linda Meleo gli fa eco: ®Tutti gli atti sono passati nella conferenza dei servizi, in cui ci sono diversi attori chiamati a esprimere pareri. E questo è un dato di fatto¯ Domani intanto la maggioranza pentastellata in Comune si riunirà nel pomeriggio assieme alla sindaca Virginia Raggi. Sul tavolo diversi argomenti caldi: dalla ‘contro-mozionè sulla via da intitolare a Giorgio Almirante, che dovrebbe arrivare a breve in Aula, al dossier stadio. ®Se le procedure non sono messe in discussione, perché non si dovrebbe fare?¯, sostiene pure il vicesindaco Luca Bergamo. E il dg del Campidoglio Franco Giampaoletti gli fa eco: ®Siamo assolutamente tranquilli¯. Già la scorsa settimana dagli uffici comunali è partita una lettera alla società costruttrice Eurnova per chiedere chiarimenti su chi sia l’interlocutore dopo l’arresto del costruttore Luca Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un curatore ‘commissariò. Ma la risposta di Eurnova non è ancora arrivata. ®Non c’è un termine prefissato¯ per questo, spiega ancora Montuori. Il quale alla domanda se sia possibile che a realizzare l’impianto sportivo subentri un’altra società, risponde: ®Ci vorrebbe la sfera di vetro…ci potrebbe rispondere qualcuno da Eurnova dicendo ‘noi siamo ancora perfettamente autorizzati a procederè¯, in quel caso ®poi si faranno delle valutazioni di opportunità e delle richieste di garanzia. Se poi Eurnova venderà tutti i suoi diritti e il suo terreno a un altro costruttore, non lo so¯. Nel frattempo, si fa avanti Invimit per voce del presidente Massimo Ferrarese: ®Le inchieste giudiziarie di queste ultime settimane rischiano di ritardare notevolmente o di bloccare la costruzione del nuovo stadio di Roma. La mia proposta è quella di affidarne la realizzazione a Invimit, società dello Stato interamente pubblica. Ritengo l’idea realizzabile a tal punto che la mia segreteria si è già messa in contatto con quella della sindaca di Roma per programmare un incontro urgente sull’argomento¯.

