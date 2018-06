Ufficiale: Stefano Vecchi è il nuovo allenatore del Venezia

Sarà Stefano Vecchi a raccogliere il testimone da Filippo Inzaghi alla guida del Venezia per il prossimo campionato di serie B. Il tecnico orobico, fresco campione d’Italia con la primavera dell’Inter, ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto. Nella giornata di giovedì è stato annunciato anche il nuovo direttore sportivo, Valentino Angeloni, nella scorsa stagione osservatore dell’Atalanta, ora vestirà i panni dirigenziali alla corte di Joe Tacopina.

Entrambi gli accordi saranno formalizzati ad inizio luglio, mentre la presentazione ufficiale si terrà benerdì alle 12, all’hotel Monaco & Grand Canal di Venezia. “Un ringraziamento particolare va alle società FC Internazionale Milano e Atalanta Bergamasca Calcio – si legge in nota – per la cortesia dimostrata nel consentire al Venezia FC di liberare e presentare il tecnico Stefano Vecchi e il direttore Valentino Angeloni prima della scadenza effettiva dei rispettivi contratti”.

Stefano Vecchi è un tecnico vincente, a dimostrarlo i successi con la primavera dell’Inter. Un ciclo lungo quello alla guida dei nerazzurri, quattro anni, con l’onore di guidare anche la prima squadra dopo l’esonero di Frank De Boer nel 2016. Due le panchine, in serie A contro il Crotone (vittoria per 3 a 0) e in Europa League (sconfitta 2 a 1 contro il Southampton). Dopo la gavetta, la possibilità di imporsi con un club di B.

Ti potrebbero interessare anche: