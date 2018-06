La Serenissima è al collasso, quanti visitatori può sopportare?

Venezia potrebbe sopportare al massimo 52 mila visitatori al giorno ma ne arrivano attualmente 77 mila, per un totale annuo di circa 28 milioni di turisti, contro i 19 milioni che sarebbero invece tollerabili. Sono le stime aggiornate della «capacità di carico» della città storica illustrate dalla squadra di matematici e economisti di Ca’ Foscari, Nicola Camatti, Silvio Giove e Dario Bertocchi, coordinati dal professor Jan Van Der Borg, docente di Economia del Turismo dell’ateneo veneziano che da anni studi il problema dei flussi. Calcoli ricavati in base a un algoritmo che prende in esame fattori come l’accoglienza, la ristorazione – calcolati circa 800 esercizi attualmente presenti in centro storico – il trasporto pubblico, la cultura, i rifiuti, i parcheggi e altre tipologie legate al turismo, compresa anche la capacità massima di accoglienza di Piazza San Marco – dove tutti i turisti vogliono andare – e che aggiornano l’unico studio effettivo svolto in precedenza che risale addirittura al 1988, predisposto in base a dati raccolti sul campo dal professor Paolo Costa e dall’ingegner Elio Canestrelli e che vedeva limiti ben più bassi, in una città ancora non trasformata dal turismo: 20.800 presenze giornaliere contro le 52 mila considerate appunto oggi come ammissibili e circa 8 milioni all’anno contro i 19 milioni di tolleranza considerati dal nuovo studio, visto l’aumento dei posti-letto, dei trasporti e di servizi nel frattempo tutti orientati alla domanda turistica. E nei prossimi dieci anni, in base alle stime, assisteremo a una crescita esponenziale di questi numeri, in assenza di serie misure di controllo dei flussi in arrivo. Il problema da risolvere in fretta dunque è quello dei 57.500 escursionisti al giorno, un peso giudicato intollerabile per la città

