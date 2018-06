MILAN E L’EUROPA A RISCHIO, OGGI UDIENZA UEFA

È fissata per questa mattina alle 9 l’udienza da cui dipende il futuro del Milan in Europa. A Nyon i dirigenti rossoneri si presenteranno davanti alla Camera giudicante della Uefa provando a difendersi per evitare la più pesante delle sanzioni possibili, ossia l’esclusione dalle coppe europee. Nel giro di 48-72 ore, al limite all’inizio della prossima settimana, è attesa la decisione del collegio di cinque giudici, uno svizzero, un olandese, un inglese e un polacco, presieduti dal portoghese José Narciso da Cunha Rodrigues. Lo spettro di possibili sanzioni comprende soluzioni più morbide, come l’avvertimento, o più dure, come il divieto di far giocare i nuovi acquisti nelle coppe europee. Fino all’estrema ratio, che lascerebbe il Milan fuori dall’Europa League. Una stangata simile è toccata in passato, a squadre come Galatasaray, Dnipro, Stella Rossa, Sion e Panathinaikos. Anche al Partizan Belgrado, riabilitato poi dal Tas di Losanna nel 2017, di fronte a nuovi elementi con cui il club ha dimostrato di essersi messo in regola con il fisco serbo. Il ricorso al Tribunale arbitrale dello sport è quasi scontato anche per il Milan, che intanto proverà a sostenere le proprie tesi, presentandosi a Nyon con l’ad Marco Fassone, la Cfo Valentina Montanari, l’avvocato e consigliere rossonero Roberto Cappelli e altri due legali, oltre al responsabile della comunicazione del club Fabio Guadagnini. Non è prevista la presenza di dirigenti cinesi, né del professor Umberto Lago, ex membro della Camera investigativa, consulente del Milan nell’iter del Settlement Agreement, né di rappresentanti del fondo Elliott. La Camera giudicante gestirà l’udienza interrogando le parti: il Milan e la Camera investigativa che, dopo aver negato due volte al club il Settlement Agreement (sanzioni legate a violazioni del fair play finanziario dell’ultimo triennio dell’era Berlusconi), ha rinviato il club alla giudicante chiedendo la pena più dura, perché «tra gli altri fattori, permangano incertezze sul rifinanziamento del debito e sugli effetti passivi da pagare entro ottobre 2018». Cruciali sono i dubbi sulla solidità di Li Yonghong e le sue difficoltà a rifinanziare il debito da 303 milioni di euro con Elliott, in scadenza appunto fra quattro mesi. Solo significative novità dal punto di vista finanziario gioverebbero alla posizione del Milan. Anche se si parla di più trattative in piedi non è ancora in vista un nuovo socio, è la soluzione su cui Li sta puntando per rimborsare il prestito ponte. Una pista porta verso un investitore statunitense, ma è possibile che chi vuole entrare nel Milan preferisca farlo trattando direttamente con Elliott una volta uscito di scena il cinese, anziché acquistare azioni in pegno.

Ti potrebbero interessare anche: