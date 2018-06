Nella dieta pre-esami maturità più frutta e meno caffè

L’abuso di caffè è l’errore alimentare più frequente degli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di maturità perché provoca eccitazione, ansia e insonnia che fanno perdere concentrazione e serenità; via libera invece alla frutta di stagione ma anche a legumi e uova e a qualche dolcetto di incoraggiamento. Arriva la lista preparata dalla Coldiretti degli alimenti ‘promossi e bocciati’ nella dieta per gli esami di maturità che interessano 509 mila studenti. Ad aiutare a vincere la preoccupazione sono gli alimenti ricchi di sostanze rilassanti come pane, pasta o riso, lattuga, radicchio, cipolla, formaggi freschi, yogurt, uova bollite, latte caldo, frutta dolce e infusi al miele che favoriscono il sonno e aiutano l’organismo a rilassarsi.

A provocare insonnia e agitazione, oltre al caffè, sono anche patatine in sacchetto, salatini e cioccolata, spesso presenti tra le scorte di emergenza delle ansiose vigilie. È necessario cercare di riposare adeguatamente, consiglia la Coldiretti, evitando sia il digiuno che gli eccessi, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. Tra i condimenti out evitare cibi con sodio in eccesso, e quindi curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche piatti cucinati con il dado. Anche gli alimenti in scatola per l’eccesso di sodio e di conservanti sono da tenere lontani.

Bene, infine, anche un bicchiere di latte caldo giusto prima di andare a letto, che fa entrare in circolo durante la digestione elementi che favoriscono una buona dormita. Senza dimenticare che un buon dolcetto di incoraggiamento ricco di carboidrati semplici ha una positiva azione antistress, così come infusi e tisane dolcificati con miele.

