Roma ladrona in salsa grillina

Quando si parla di giustizia ad orologeria si sbaglia sempre e non si sbaglia mai. Nel caso dell’inchiesta sullo stadio della Roma scoppiata tempestivamente mentre prendeva consistenza il governo giallo-verde il peso e l’autorevolezza degli inquirenti dovrebbe sgombrare ogni dubbio in proposito ma la lista dei possibili cattivi e dei loro fiancheggiatori è talmente vasta e composita da lasciare il campo aperto ad ogni ipotesi. Non si salva nessuno a livello politico, ci sono dentro tutti, direttamente o indirettamente come protagonisti, come fiancheggiatori (anche inconsapevoli), manca il coinvolgimento diretto di Salvini, Di Maio e Conte per fare il pieno. C’è il generone romano, quello che sa sempre è geneticamente impostato per pasticciare su interessi grandi e piccoli, per entrare ed uscire dal sottile confine della legalità. Uomini d’affari, avvocati, palazzinari, giudici, amministratori, politici. Cambiano le facce e i ruoli ma sono sempre loro, celebrati in film, romanzi, fiction, processi. Una storia lunga decenni che ormai non impressiona più nessuno e che si è sviluppata nelle stanze del potere capitolino, nelle sedi dei partiti, nel circuito dei circoli, che vede iscritti tutti, ma proprio tutti quelli che contano; e che in quelle aree blindate e protette smettono i panni di lavoro (mediamente il doppiopetto) e si mischiano in tuta e pantaloncini, tra un aperitivo, un calcetto, una partita di tennis. Non sono più ministri, manager, palazzinari, avvocati. Sono casta che cura i propri affari. Ogni tanto qualcuno viene troppo preso dal gioco, perde la testa e il senso della misura, è convinto di comandare sul serio, di condurre il gioco. Le intercettazioni fioccano e sono imbarazzanti sotto questo profilo, oggi i Parnasi e i Lanzalone, ieri erano altri. C i sono quelli che restano nell’ombra e quelli che si bruciano. Torniamo all’inchiesta. Si può ragionevolmente pensare che attorno ad una impresa del genere questo mondo di potere parallelo non si sia mosso, non abbia interagito, non abbia fatto girare soldi, regalie, mazzette? Nessuno ne ha dubitato per un momento. Un piccolo movimento di malaffare fisiologico, una sorta di tara genetica, un richiamo irresistibile. Che ricorda più le vicende dei furbetti del quartierino che i grossi scandali che pure hanno segnato delle epoche di vacche grasse. L’Anac di Cantone controlla e non rileva granchè, tanto è vero che qualcuno pensa che l”operazione possa perfino ripartire. Ma questa volta, rispetto al passato, c’è una salsa grillina in più, ci sono i nuovi padroni (leghisti) del vapore. Tutti coinvolti, tutti tirati dentro a forza, capitati per caso, per ingenuità? In questo caso dove hanno vissuto finora? Tra gli indagati c’è di tutto, Malagò, Bisignani, il sovrintendente, i funzionari del Ministero dei Beni Culturali, ci sono anche tutti gli ingredienti classici, a partire dalle cene. Che finisca tutto a tarallucci e vini appare difficile, raccontarlo come lo scandalo del secolo pare eccessivo. Certo, crea fastidi seri al governo a doppia trazione, mette in cattiva luce i moralisti grillini, quelli che chiedevano onestà e ora scivolano su una buccia di banana.

Ti potrebbero interessare anche: