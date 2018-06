Basilicata? Sei itinerari di viaggio a cavallo

Attraversare la Basilicata a cavallo, con sei itinerari e indicazioni specifiche dedicate agli amanti dell’equiturismo, uno dei settori del turismo maggiormente in espansione, per conciliare la passione per i cavalli e l’amore per i viaggi: è l’obiettivo della guida “Equiturismo in Basilicata” realizzata dall’Apt, nell’ambito della collana “Basilicata sport e natura” all’interno della quale sono presenti le guide sul cicloturismo, sul trekking, sul mototurismo e sulle attività sportive sulla neve. La guida è stata presentata ad Avigliano (Potenza) nella “Sala dei Cavalieri” del Castello di Lagopesole.

Il nuovo opuscolo, realizzato con la collaborazione delle associazioni del settore, è interamente dedicato al mondo dei cavalli e contiene vari itinerari percorribili all’interno del territorio lucano, le cui caratteristiche del paesaggio rappresentano un invito di particolare interesse per gli amanti del turismo equestre. Un nuovo strumento promozione e di conoscenza del paesaggio lucano secondo le modalità del turismo equestre, per poi diventare utile sia a neofiti del settore sia a esperti.

