Campidoglio e Rom, storia di un flop

Volano alte, lontane, le polemiche politiche (strumentali) sulle dichiarazioni di Salvini sulla questione Rom. Tanta panna montata. Sul territorio, a Roma tanto per parlare chiaro, alle polemiche mettono la sordina. Destra, sinistra, centro, grillini. Di fronte al problema sono tutti sconfitti. Altro che censimento, altro che ruspa.Nella capitale il piano annunciato un anno fa dal Campidoglio per la chiusura dei campi è fermo al palo, la manovra e irrealizzabile. Lo raccontano i numeri. In città, secondo i dati dell’Associazione 21 luglio, vive un popolazione di 6.900 persone: 5.700 individui abitano i 17 insediamenti autorizzati sul territorio comunale. Ma si pasticcia e si fa una confusione pericolosa. Ad essere esplosiva è la miscela di rom e sbandati di ogni tipo che non appartengono necessariamente alla etnia ma con i suoi rappresentanti interagiscono, è la presenza di decine e decine di insediamenti abusivi, fuori controllo. Situazioni da terzo mondo, baraccopoli di cartoni e lamiera, altro che i campi organizzati e codificati. Quando Salvini pontificava si riferiva anche a questo, anche se la situazione capitolina è atipica, particolare, rispetto alle tante situazione esistenti nel paese.

Piccole “Calcutta” senza collegamenti e senza servizi, cresciute a dismisura proprio all’epoca di Maroni, che fece piovere su Roma 32 milioni di euro per “l’emergenza nomadi”. Si parla si altre 1.200 persone -ma sono sicuramente di più, e abitano in alcune centinaia di insediamenti abusivi, campeggi della disperazione che si spostano qua e là al ritmo delle azioni di sgombero forzato disposte dalle autorità: tra il 2014 e il 2017 ne sono stati eseguiti ben 175, a spese dei contribuenti e senza produrre alcun risultato concreto, né dal punto di vista sociale, né della sicurezza e del decoro. Su questo tappeto scivoloso si fermano tutti i piani. L’ultimo tentativo organico – fallito – è stato quello del commissario governativo che ha retto il Campidoglio tra Marino e la Raggi. Altro che schedatura, Tronca voleva il badge e il controllo personale a ingresso e uscita. Ora anche il piano per il superamento dei campi annunciato dalla Raggiè fermo al palo. Non sono state chiuse neppure le partite più semplici. Un disastro. Entro settembre 2017 doveva essere superato l’insediamento Camping River e il campo è ancora lì. Le operazioni di sgombero sono aumentate e le condizioni di vita all’interno dei 17 insediamenti formali sono drammaticamente peggiorate. Con molta ipocrisia si gioca sul passaporto, ricordando a Salvini che la popolazione Rom è composta almeno per un terzo da cittadini italiani, per un terzo da cittadini romeni e per la restante parte, da cittadini provenienti dai Paesi che formano la ex Yugoslavia: Sebia, Bosnia, Montenegro. Infine ci sono gli apolidi, circa 750, che sono nati in Italia oppure negli altri Paesi dell’Europa dell’Est e non possono essere allontanati neppure loro “perché non hanno uno stato di provenienza”. Ma il censimento riguarda quelli che on sono irregolari, che delinquono, che vantano mezzi di sussistenza discutibili. E anche il discorso della integrazione è una mezza ipocrisia, lo sanno anche i sassi ma per senso di solidarietà o appartenenza si fa finta di nulla. I primi a non volere essere integrati sul serio, a non voler sottostare alle leggi italiane, ad avere stessi diritti ma anche stessi doveri, a comportarsi fuori dagli schemi sono proprio loro. C’è una delibera che fissa al 31 dicembre 2020 il termine per la chiusura dei villaggi “La Monachina e La Barbuta”. Ma rischia di rimanere lettera morta. Nel primo caso il bando per l’affidamento delle operazioni è andato deserto. Nel secondo, invece, le procedure sono ancora in alto mare. Siamo sicuri che il problema siano le sparate di Salvini?

