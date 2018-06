RAGGI, CASA STORICA OCCUPATA DA 27 ANNI, STOP ABUSO

«Una splendida casa storica di oltre 100 metri quadri con una terrazza panoramica su Villa Ada, una delle ville più belle e di pregio di Roma. Oggi abbiamo restituito alla città questo immobile che era occupato abusivamente da oltre 27 anni. Abbiamo messo fine ad un abuso che andava avanti dagli anni Novanta. L’occupante non pagava l’affitto dal 1993, nonostante l’amministrazione continuasse a chiedere il dovuto ovvero circa 1.200 euro al mese». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «La casa si trova all’interno dell’edificio Tribuna in un parco meraviglioso – scrive Raggi – . Era stata assegnato negli anni Cinquanta a un ex ispettore del Servizio Giardini poi deceduto nel 1991. Dopo la sua morte, pur essendo venute meno la funzione e la motivazione per l’utilizzo del bene, la moglie ha continuato ad occuparlo senza averne titolo. E nonostante i successivi inviti a restituire l’appartamento, l’amministrazione non era riuscita fino ad oggi a rientrarne in possesso. Ringrazio i dipendenti capitolini e gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato e gli assessori Rosalba Castiglione, Pinuccia Montanari e Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma per il lavoro svolto. Gli immobili comunali rappresentano importanti spazi di crescita, cultura, diritti e servizi di cui la città si deve riappropriare. Continueremo decisi per restituirli al bene comune».

