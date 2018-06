Rifiuti, è guerra a 3mila “scrocconi” della spazzatura

Emergenza rifiuti, l’M5S prosegue la guerra agli utenti abusivi attraverso la mappatura dei quartieri: scoperti 3mila “scrocconi” della spazzatura.A darne annuncio è il sindaco Raggi, che, tramite il proprio profilo Facebook, annuncia nuove utenze fantasma scoperte dall’Ama: “Solo a Trastevere – scrive Raggi – sono spuntati circa 1.800 scrocconi: delle oltre 8mila utenze domestiche censite il 29%, pari a 1.791, non esistevano negli elenchi di chi paga le tasse. Si tratta di cittadini che hanno vissuto sulle spalle degli altri, che non hanno portato rispetto alla loro città ma soprattutto a tutti noi romani. A San Lorenzo invece sono state censite 6.974 utenze: il 25% in più rispetto a quanto risultava nella banca dati, pari a 1.381 utenze fantasma. Queste si vanno ad aggiungere alle oltre 47mila utenze fantasma già individuate nei Municipi VI e X dove in alcuni quartieri è partita la nuova raccolta differenziata porta a porta. Tutte insieme, sono oltre 50mila: poiché ad ogni utenza corrispondono più persone praticamente gli scrocconi sono oltre 125mila”.

“Vi faccio un esempio per capire di cosa stiamo parlando – prosegue Raggi – è come se un’intera città grande come Sassari o come Latina non pagasse il servizio di raccolta e la tassa sui rifiuti. Questo degli scrocconi è uno scandalo a cui stiamo mettendo fine. Anche perché queste persone fantasmi non lo sono più. E ora dovranno pagare, come fanno tutti gli altri cittadini, la tassa sui rifiuti

Ti potrebbero interessare anche: