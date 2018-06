ROMA; NAINGGOLAN VERSO INTER, SANTON IN TRATTATIVA

Nainggolan è sempre più vicino a lasciare la capitale per raggiungere all’Inter il suo ex allenatore alla Roma, Luciano Spalletti. Nelle ultime ore le società si starebbero per accordare per chiudere la trattativa sulla base di 24 milioni di euro più una doppia contropartita tecnica a favore del club giallorosso. A Trigoria infatti dovrebbero arrivare sia il giovane trequartista Zaniolo sia il terzino Santon, che più volte in passato era stato accostato alla Roma. In questi termini la Roma lascerebbe cederebbe il belga a fronte di una valutazione complessiva di circa 40 milioni tra cash e giocatori. Una volta salutato il Ninja, il ds Monchi darà il via libera all’acquisto di Pastore dal Psg. In entrata poi il dirigente spagnolo ha praticamente chiuso anche lo scambio di portieri col Bologna: a Roma sbarcherà Mirante (già domani atteso nella Capitale per le visite mediche) mentre in rossoblù si trasferirà Skorupski per una cifra vicina ai 5 milioni.

Ti potrebbero interessare anche: