Sanità , 407 milioni per le pulizie di Asl e ospedali: super gara per il servizio

Sanità nel Lazio, arriva la grande abbuffata. Solo per rinnovare i servizi di pulizia l’Ufficio del Commissario straordinario spenderà qualcosa come 400 milioni di euro, ma il rinnovo degli appalti investe anche i servizi di guardiania negli ospedali e il servizio di Eliambulanza. E’ una mega gara che ha scatenato gli appetiti delle imprese di servizi, per le quali il fiume di denaro che la Regione Lazio spenderà nei prossimi anni, rappresenta un obiettivo di assoluto rilievo. Il super appalto da 407 milioni e 809 mila euro è stato diviso in 17 lotti, e ciascuna azienda potrà partecipare ad un massimo di 8 lotti e aggiudicarsene al massimo 2. Da questa settimana è iniziato l’esame amministrativo delle offerte e la conformità ai bandi darà il via libera alla seconda fase, quella della verifica dei requisiti per arrivare poi all’esame delle singole offerte. La parte del leone la fa la Asl RM1 con un importo di base di 52 milioni di euro.Trattandosi di gara europea i lavori delle commissioni esaminatrici potrebbero durare anche mesi per arrivare all’aggiudicazione nei primi mesi del 2018.

