SVOLTA IN CANADA, LEGALIZZA MARIJUANA A USO RICREATIVO

Il Canada secondo Stato al mondo a legalizzare la marijuana a scopo ricreativo, dopo l’Uruguay. Il primo tra i ‘grandì del G7. Con 52 voti favorevoli e 29 contrari, il Senato canadese ha dato il via libera definitivo alla legge che consentirà la vendita, l’uso e la coltivazione legali di cannabis in tutto il territorio nazionale. Il provvedimento entrerà definitivamente in vigore il prossimo 17 ottobre, il tempo necessario per consentire l«aggiustamentò necessario in tutte le province canadesi, in particolare per preparare il terreno alle novità che la legge introduce a livello commerciale. Il primo ministro Justin Trudeau esulta: »È stato troppo facile per i nostri ragazzi avere accesso alla marijuana e per i criminali trarne profitto. Oggi cambiamo.«, ha twittato. Un cambiamento fino alla fine fortemente osteggiato dai conservatori che hanno a più riprese puntato il dito contro il rischio di ‘normalizzarè il consumo della sostanza. Il ‘progetto canadesè parte però proprio da una valutazione opposta, ovvero i possibili vantaggi della liberalizzazione per contrastare i fenomeni illegali e regolamentare l’uso. È la linea che ha prevalso dopo un lungo ed articolato dibattito, passato anche per il lavoro di una task force che ha stilato le raccomandazioni poi seguite nella stesura del testo, in cui vengono indicati limiti e caveat. Dose massima per il possesso 30 grammi, non si potranno coltivare più di quattro piante. Si stabilisce inoltre che la marijuana non deve essere venduta nello stesso luogo in cui si commercializzano alcohol e tabacco. Il punto più controverso resta quello sui limiti di età, fissato a 18 o 19 anni a discrezione di ogni singola provincia. Con la motivazione che portarlo a 21 anni (come è invece il caso in alcuni stati Usa) vanificherebbe almeno in parte lo sforzo di combattere il mercato nero esponendo i più giovani ad una parte di mercato in mano alla criminalità. Il Canada diventa così il territorio nazionale più vasto al mondo dove l’uso ricreativo della marijuana è legale, nei vicini Usa sono nove gli stati più il Distretto di Columbia ad aver scelto la via della liberalizzazione (la California quello più popoloso).

