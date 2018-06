Torna Fiera Peperone di Carmagnola, nel 2017 10mln indotto

– Si tiene dal 31 agosto al 9 settembre la 69/a Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo. Una dieci giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici che coinvolge più ambiti e con iniziative per tutte le fasce di età, divenuta una consuetudine per il territorio sul quale l’anno scorso ha creato un impatto economico di oltre 10 milioni di euro.

Tra le numerose proposte ci sono i talk food, i seminari d’assaggio ed altri eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, sfide tra decine di food-blogger italiani e stranieri, cene a tema di alta qualità. E ancora spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità sociale, punti pet-service per ristoro e attività per cani e gatti, cabaret tutte le sere in collaborazione con il Cab41, un evento multimediale con il mapping 3D e molta musica con ospiti principali Luca Barbarossa e Platinette.

Ti potrebbero interessare anche: