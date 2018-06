Vacanze con Fido, dal treno alla Bau Beach

Una lunga estate tra ostacoli e divieti per gli amici a 4 zampe e i loro compoagni umani? Non è detto. Ecco tutte le dritte nella nostra guida:

A luglio e agosto con Italo e amici cucciolotti i cani viaggiano gratis ad alta velocità – ITALO ama tutti gli animali e per incentivare i propri viaggiatori a condividere il viaggio con i loro amici a 4 zampe, insieme ad AMICI CUCCIOLOTTI – le figurine di Pizzardi Editore “che salvano gli animali” – dà il via a una vera e propria campagna pet-friendly. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, ITALO ed AMICI CUCCIOLOTTI regaleranno il biglietto a tutti i cani di grossa taglia, con peso superiore a 10Kg. Anche tutti gli altri animali da compagnia, i cani di piccola taglia e i gatti sono sempre i benvenuti a bordo e possono viaggiare gratuitamente negli appositi trasportini, obbligo invece non previsto per i cani guida per non vedenti. Per poter viaggiare in tutta comodità i treni Italo prevedono uno spazio per i cani di taglia superiore ai 10 Kg al fianco del proprio padrone, con un Kit dedicato comprendente un tappetino monouso e una ciotola per acqua o cibo. La partnership di Italo e Amici Cucciolotti, consolidata in passato con la distribuzione gratuita a bordo treno degli album di figurine, continua all’insegna della sensibilizzazione e dell’attenzione verso i nostri amici animali. Attraverso i canali social ufficiali di Italo, gli annunci a bordo treno, il sito web ufficiale, il magazine di bordo “Italo. I sensi del viaggio” e la diffusione di un breve cartone animato creato per l’occasione da Amici Cucciolotti, verrà ribadito che viaggiare con il proprio animale, vero e proprio compagno di vita, è un’occasione per vivere una nuova e piacevole esperienza insieme. Prenotare il servizio gratuito per i cani di grossa taglia è facilissimo: basterà infatti chiamare il Contact Center “Pronto Italo” allo 06.07.08 e, contestualmente all’acquisto del proprio biglietto in abbinamento all’offerta Flex, verrà emesso il ticket gratuito, a seconda della disponibilità, per gli ambienti Prima, Comfort e Smart.

Fido al museo, si può fare? – Fido al Colosseo? Non si può proprio fare perché la legge che disciplina i Beni Culturali vieta l’ingresso nei musei, monumenti e aree archeologiche comunali e nazionali ad animali di qualsiasi taglia. Sono ammessi solo i cani guida per i non vedenti. Ci sono però molte eccezioni dall’Hangar Bicocca di Milano agli scavi di Pompei, che sono pet friendly. Un elenco di queste strutture è su http://tripfordog.com/cat/museo/

Viaggio in Italia – In Italia sono sempre più numerosi gli alberghi, gli stabilimenti balneari e le strutture turistiche che si adeguano alle esigenze di chi viaggia e va in vacanza con i propri animali domestici. I primi ad aprirsi alla cultura dell’accoglienza degli animali, già molto diffusa nei Paesi anglosassoni e in Francia, sono stati gli stabilimenti balneari che si sono dotati di regolamenti (comportamentali e sanitari) e di strutture adeguate per l’accesso e l’accoglienza agli animali. Pioniere in Italia è stato lo stabilimento Bagni Bau Bau Village (ex Bagni Sport) di Albissola Marina, in Liguria, che per primo ha ricevuto nel 1997 il permesso di ospitare animali domestici seppur con regole rigide e strutture adeguate. L’altra storica spiaggia per cani, nata il 20 giugno 1998, è Baubeach di Maccarese, sul litorale nord di Roma: la struttura dispone di angoli new age con arredi adatti anche agli animali, collari colorati e tendine canadesi parasole. Anche il Veneto ha una lunga tradizione di accoglienza agli animali e, in particolare, ai cani sotto l’ombrellone: Spiaggia di Pluto a Bibione mette a disposizione 200 posti ed esperti cinofili, e Bau Bau Beach di Jesolo offre lettini e percorsi agility.

L’Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di spazi costieri dedicati agli amici a quattro zampe: tra i più famosi ci sono Bagno 81 no problem di Rimini e la Baia di Maui di Lido di Spina, a Ferrara. E’ buona la ricettività anche in Toscana dove ci sono, tra le altre, la Bau Beach di Cecina, dove gli animali possono fare il bagno in mare (rarissimo sulle nostre coste), la Dog Beach dell’isola d’Elba e Calambrone, a sud di Pisa. Infine nelle Marche si va in spiaggia con il cane a Fano (Animalido) e a Civitanova Marche (Amici di Fido). Tante sono le strutture alberghiere che ospitano gli animali: i primi sono stati i campeggi, poi gli agriturismo e, negli ultimi anni, residence e catene alberghiere come gli Space Hotels che offrono ai clienti con gli animali al seguito brandine, ciotole, cure veterinarie, servizi di toeletta, pet-sitting e persino menu personalizzati. Per conoscere tutti gli alberghi che ospitano animali domestici, consultare il sito: www.pethotels.it

Viaggiare in aereo – In generale, la maggior parte delle compagnie aeree permette ai cani di piccola taglia di viaggiare in cabina all’interno di un trasportino (per cui sono previsti il pagamento di un supplemento e il rispetto di limiti di dimensioni e peso), mentre le razze di media o grande taglia devono viaggiare in stiva, ad esclusione dei cani-guida. Rispetto alla durata del viaggio, motivo di preoccupazione per 3 proprietari di cani su 4 fra quelli intervistati, che temono che un viaggio lungo sia stressante per il proprio cane, il veterinario della testata online Cani.com commenta che “il viaggio aereo diventa stressante dopo 4 ore, se trasportato in cabina, ed è sempre stressante se il cane viaggia in stiva”. In ogni caso, prima di intraprendere un viaggio in aereo, il proprietario deve assicurarsi che il cane sia in buone condizioni di salute e sia abituato ai rumori e a stare nel trasportino. Da Skyscanner le regole delle compagnie per volare con Fido e Micio

La valigia del cane

E per essere sicuri di trasferire tutte le informazioni necessarie sul vostro cane a chi si occuperà di lui mentre siete in viaggio, ecco cosa ricordare:

