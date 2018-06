Viaggio di maturità: ecco 10 mete imperdibili

– Un altro anno scolastico sta per concludersi e la prova di maturità è alle porte. Tra decine di compiti in classe, interrogazioni, mega-ripassi di gruppo e notti insonni trascorse per racimolare qualche punto di media in più, ogni maturando che si rispetti si trova a dipanare un’ulteriore questione: la scelta del viaggio di laurea. Viaggio culturale o all’insegna della festa? Città d’arte, località di mare o Interrail? Pianificare ogni dettaglio o partire all’avventura? Mettere d’accordo tutti i vostri amici potrebbe non essere così facile. Ma sappiamo che ciò che tutti loro desiderano è una cosa: divertimento ad un prezzo conveniente. Ecco i suggerimenti di Hotels.com:

Agricamper Torre Sabea, Gallipoli – Chiedete ai vostri genitori la monovolume sette posti e mettetevi alla guida! Scendendo lungo la costa pugliese, il mare è sempre più limpido. Gallipoli non è solo il centro di attrazione per tutti i giovani della Penisola in cerca di svago a basso costo, ma anche un punto di partenza per arrivare alle innumerevoli spiagge circostanti, come Baia Verde, Punta Pizzo e Punta Suina. Questo campeggio è dotato di Bungalow ed è situato sopra il Golfo di Gallipoli, l’ideale per rilassarsi dopo le giornate di sole cocente, gli aperitivi in spiaggia o le nottate passate a ballare.

Blue Pearl Hotel, Sunny Beach – Low-cost e divertimento trovano la propria sintesi ideale a Sunny Beach, in Bulgaria, sulle rive del Mar Nero. Questa meta “nascosta” al pubblico italiano, ma ben nota a quello dell’Europa più settentrionale e dell’est, brilla di una sabbia così dorata da far invidia alle sorelle balneari europee. L’All Inclusive Blue Pearl Hotel, affacciato sul mare, occupa una posizione fantastica ad un prezzo davvero competitivo. Anche per quanto riguarda il divertimento non troverete ostacoli: a Sunny Beach ci sono circa 30 discoteche tra cui scegliere.

My Apartments, Tallinn – Tallinn, capitale europea affacciata sul Golfo di Finlandia, potrebbe essere la destinazione a cui non avevate ancora pensato. Circondata da Riga, San Pietroburgo, Helsinki e Stoccolma, è la soluzione ottimale per staccare dal torrido caldo mediterraneo dell’estate. Le favolose stanze proposte da My Apartments si trovano a due passi dalla città vecchia. Prendetevi del tempo per scoprire questa città meravigliosa, o approfittate della sua posizione strategica per avventurarvi in un tour Baltico: una soluzione alternativa alle classiche vacanze di maturità spiaggia-mare-discoteca.

Villa Nireas, Mykonos – Tra le vostre opzioni, non può mancare la Grecia. Mykonos, d’estate, come le altre isole delle Cicladi, si riempie di giovani provenienti da tutta Europa, per diventare luogo di festa e piacere. Questo complesso di appartamenti in pieno stile greco dista meno di un chilometro e mezzo da Paradise Beach, una delle più spiagge più famose e mondane dell’isola.

Jacobs Inn – Hostel, Dublino – Non fatevi ingannare dalle due stelle: Jacobs Inn è l’ostello più consigliato di Dublino. Ammirate dal vostro terrazzo la vibrante città irlandese, patria della musica folk e della Guinness. Avrete centinaia di pub e bar tra cui scegliere per gustare in compagnia la vera birra irlandese e la migliore musica live. E non preoccupatevi del meteo! Anche se a Dublino il tempo è spesso variabile, questo ostello include una serie di servizi ricreativi tra cui biliardo, giochi da tavolo, ping pong e una stanza “cinema” con Netflix.

AMANO Home, Berlino – Nel cuore del continente europeo, la capitale tedesca potrebbe essere destinata a stupirvi. Realtà innovativa e in forte crescita, Berlino rappresenta per certi versi la città modello del ventunesimo secolo, e gli appartamenti Amano Home sono posizionati in una posizione troppo comoda per non riuscire ad assaporare tutto quello che la città ha da offrire. Se avete paura di essere troppo lontani dal mare, nessun problema! A Berlino esistono dei club dotati di spiagge artificiali, per chi sente la mancanza della sabbia sotto i propri piedi, dove rilassarsi ed ascoltare un po’ di chill-out in sottofondo.

Eric Vökel Boutique Apartments Gran Vía Suites, Barcellona – Barcellona è l’esempio ideale di meta di viaggio post-maturità. Città ricca di storia, spunti creativi, percorsi culturali e dal ritmo notturno frenetico. Questi appartamenti “Boutique”, situati vicino a Piazza di Spagna, distano 20 minuti di metro dal vostro mojito sulla spiaggia di Barceloneta e soli 6 minuti a piedi dalla Sagrada Familia. Sono decine i posti in cui provare la cucina tipica catalana, abbastanza da mangiare tapas per una settimana!

The Student Hotel, Amsterdam – Che vogliate o meno continuare la vostra esperienza accademica, “L’Hotel Degli Studenti” fa al caso vostro. Questo ostello della gioventù 2.0, ripensato in chiave innovativa appositamente per giovani viaggiatori, include sala da biliardo, sala giochi, noleggio bici, bar e molti altri servizi. Potrete conoscere nuovi compagni di viaggio ed assaporare lo spirito di una città sempre più cosmopolita, in cui sarà difficile annoiarsi.

Ibiza Heaven Apartments, Ibiza – Si sa che Ibiza è sinonimo di divertimento. Prenotate agli Ibiza Heaven Apartments, allacciate le cinture e preparatevi a vivere l’Isla più movimentata del Mediterraneo. Se vi piacciono le feste, trovare qualcosa di adatto a voi sarà l’ultimo dei problemi. Per tutta l’estate, Dj di fama internazionale ed emergenti faranno di Ibiza il paradiso della musica da ballo e non. I ricordi della maturità e dello studio tra i banchi di scuola saranno più lontani che mai.

Marlin Waterloo, Londra – Se volete che la vostra meta sia una città dinamica, contemporanea, capace di stupirvi sotto diversi punti di vista, sicuramente Londra dovrebbe essere nella vostra lista. E Il Marlin Waterloo è posizionato proprio nel centro della città, a qualche passo da Big Ben, il che lo rende perfetto per raggiungere qualsiasi quartiere vogliate visitare. La struttura offre degli appartamenti con una vista superlativa, dotati di ogni comfort. Wifi, Cucina, Microonde, Tostapane: tutto quello di cui avrete bisogno, ci sarà!

