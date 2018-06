ASSESSORE, DUE NUOVI CENTRI SOCIALI ANZIANI

«Apriamo due nuovi Centri Sociali Anziani: il ‘Rino De Vitò presso il Municipio XIV e l»Ostiense – Ex Mercati Generalì presso il municipio VIII. Si tratta di un tassello ulteriore nel percorso di valorizzazione e rilancio a beneficio di queste strutture, che rappresentano punti di riferimento fondamentali per i territori. La proposta è stata approvata dai due consigli municipali e poi ratificata dalla giunta capitolina, sulla base del regolamento vigente per i centri sociali anziani«. Lo annuncia l’assessore al Sociale di Roma Laura Baldassarre. »I centri sociali anziani passano così da 149 a 151. Un incremento cui vogliamo garantire continuità poiché li consideriamo risorse che consentono di promuovere forme di cittadinanza attiva, soprattutto se messi in rete tra loro ma anche con altre realtà. Un ruolo nodale spetta ai Municipi, con i quali abbiamo costruito un coordinamento e un raccordo permanente per tutelare le specificità di ogni territorio. Vogliamo che i centri sociali anziani assumano una funzione nuova e innovativa. Per questo stiamo favorendo il loro utilizzo come strutture polifunzionali, aperte ai territori in modo trasversale e intergenerazionale. Abbiamo deciso di reinvestire i risparmi ottenuti tramite procedure pubbliche di gara riguardanti servizi per anziani per utilizzarli tempestivamente e colmare così alcune lacune che Roma si trascinavano da anni«, aggiunge

