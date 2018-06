S.Giovanni Addolorata, l’ospedale premia le associazioni di volontariato. E’ festa il 25 giugno

L’idea è di mettere in evidenza, sottolineare, premiare il mondo del volontariato che si muove all’interno dell’ospedale svolgendo un ruolo di eccezionale importanza, di cucitura, di sostegno tra malati, familiari e azienda ospedaliera. Sempre sullo sfondo, nel rispetto delle competenze e delle gerarchie. Il dott. Sandro Ponzi, responsabile dell’Urp dell’Azienda Ospedaliera spiega cos’ l’evento in programma lunedì 25 giugno al San Giovanni Addolorata, nella prestigiosa sala Folchi. Una occasione di festa con donne e uomini delle nove associazioni di volontariato e di tutela attivi all’interno dell’ospedale. L’intenzione della direzione strategica è quella di riunire tutti coloro che in maniera attiva e volontaria partecipano all’attività dell’Ospedale a servizio dell’utenza in funzione della prossima “Consulta delle Associazioni di volontariato” che si terrà in autunno, una riunione indetta dal vertice dell’Azienda e alla quale parteciperanno i direttivi delle diverse associazioni. E’ l’occasione per vivere l’ospedale in modo diverso, per confrontarsi e in qualche modo per fare il punto della situazione. Il direttore generale Ilde Coiro premierà le associazioni e il conduttore televisivo Flavio Insinna cucirà i diversi momenti della manifestazione. La Consulta è il momento in cui le associazioni hanno la possibilità di esternare le proprie problematiche dando vita ad un dibattito sull’indirizzo del lavoro che ciascuna di esse, in base alla loro specificità, svolgerà con il supporto dell’Ospedale; la festa vuole fornire a questi organismi l’occasione di incontro e di confronto al fine di promuovere un lavoro in sinergia. Ognuna delle associazioni, infatti, svolge il proprio lavoro in un ambito ben preciso, chi si occupa della difesa dei diritti degli anziani, chi della donazione del sangue, chi dell’assistenza alle famiglie nella gestione del rapporto di lavoro con colf e badanti. Ciascuna senza interagire con le altre. L’auspicio è che la conoscenza si trasformi in uno scambio reciproco a beneficio del paziente.

Alla festa interverrà la d.ssa Philine Helas della Biblioteca Hertziana che condurrà un viaggio nella storia dell’assistenza ai malati della zona del S. Giovanni, una attività che affonda le radici nei decenni passati e poi appunto ci sarà l’attore Flavio Insinna, da sempre attento alle tematiche sociali e impegnato in attività di volontariato. Un punto sul presente e sul futuro, insomma, nel solco della tradizione e con uno sguardo ad un passato che conferma la vocazione del S.Giovanni Addolorata

LE ASSOCIAZIONI IN CAMPO

ADA, Associazione per i Diritti degli Anziani; ARVAS, Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria; AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue; AVO, associazione volontari ospedalieri; Gruppo Donatori di Sangue Carla Sandri; DOMINA Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, assiste le famiglie nella gestione del rapporto di lavoro con colf e badanti; Mario Mieli, Circolo di Cultura Omosessuale; TDM – Tribunale per i diritti del malato; Prometeus, Fondazione Onlus per lo sviluppo della ricerca e della formazione in campo oncologico

