Migranti: Capitaneria a Malta, far attraccare Lifeline

Portavoce della Lifeline, lavoriamo seguendo le leggi



La Capitaneria di porto italiana ha chiesto ufficialmente a Malta di far attraccare la Lifeline. Così fanno sapere fonti del governo. “La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Abbiamo chiesto che Malta apra i porti”, scrive su Twitter il ministro dell’interno Matteo Salvini.

“La nostra nave batte bandiera olandese”, riferisce in un tweet la Lifeline mostrando una conferma di registrazione che lo indica. Nel documento Amsterdam è il porto “di casa” e il 19 settembre 2017 la data di registrazione con scadenza il 19 settembre 2019. La ong ribadisce inoltre che l’intervento di ieri è avvenuto in acque internazionali. Intanto nella notte Lifeline ha fornito assistenza ad un mercantile che è intervenuto in soccorso ad un altro gommone in difficoltà.

“In Europa c’è libertà di parola, e il ministro Salvini ha il diritto di dire cose del genere, ma stiamo lavorando seguendo le leggi internazionali”. A Radio Capital Axel Steier, portavoce della ONG Lifeline, risponde al ministro dell’Interno, che aveva chiesto l’arresto dei membri dell’equipaggio della nave Lifeline accusandoli di essere pirati. “Al momento siamo a metà strada fra Libia e Malta, la situazione è tranquilla, la gente ha avuto coperte, cibo e assistenza medica dai nostri medici e infermieri. Non abbiamo feriti gravi. Speriamo che la situazione si risolva presto” .

“Le vite umane vanno sempre salvate. Ma ciò deve accadere in sicurezza e nella legalità. Tutte le navi delle ong, che operano nell’illegalità e speculano su questi gommoni della morte, dovranno essere sequestrate”, scrive il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli su Instagram.

