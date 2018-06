Morto lo chef Alessandro Narducci in un incidente stradale

Era considerato una nuova promessa della cucina italiana. Formatosi con grandi nomi come Heinz Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani. Con il suo ristorante Acquolina aveva meritato la stella Michelin

Lo chef Alessandro Narducci è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Vittima dello scontro anche una ragazza che viaggiava assieme a Narducci a bordo di uno scooter, Giulia Puleio.

Narducci era considerato una nuova promessa della cucina italiana. Formatosi con grandi nomi come Heinz Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, suo grande sostenitore, per aprire successivamente il suo ristorante Acquolina con il quale aveva meritato la stella Michelin.

Il mezzo di Narducci si è scontrato con un’auto all’una della scorsa notte, alla cui guida c’era un uomo di 30 di anni, ricoverato in codice rosso al Gemelli. Dopo l’impatto, avvenuto intorno all’una, la macchina ha colpito tre veicoli in sosta. Richiesti gli accertamenti su assunzione droghe e alcool per il conducente della macchina. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef. “La vita spesso è crudele e ingiusta. Ti lascia senza parole e con un vuoto. Ci mancherà la tua cucina e la tua simpatia” si legge in un post. L’addio anche su Gambero Rosso che lo definisce “giovane chef under 30 di grande talento”.

“E’ una giornata molto, molto triste. La morte di Alessandro Narducci stanotte alle due, la stessa ora in cui anche io rientravo dal lavoro, mi ha scioccato; io e il mio team siamo tutti sconvolti”. Così Heinz Beck commenta all’ANSA la scomparsa del giovane chef stellato romano. Narducci, ricorda Beck, “aveva lavorato con me al ristorante Dubai Social. L’ho promosso sous chef perché era serio, professionista e professionale. Una persona carina che trovava sempre tempo per tutti. Piangeva quando lasciò il team”.

Ti potrebbero interessare anche: