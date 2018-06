Il mattatore

Fa tutto lui, spazia nel terreno degli altri, si agita, lancia slogan e parole d’ordine, costringe gli alleati a rincorrerlo, a tamponare, a rintuzzare. Matteo Salvini il mattatore, sembra che in campo ci sia solo lui, alla gente piace. Per caso pensa di andare alle elezioni e liberarsi degli scomodi grillini? E’ un disegno complicato, ma il leader leghista potrebbe anche coltivarlo sul serio. I grillini erano convinti di essere arrivati in cima, ora si accorgono che si sono messi con un partner che li sovrasta. Quanto durerà? Il ministro dell’internopuò occuparsi di sanità, di economia, di politica estera? Sembra un istintivo ma probabilmente ha una strategia ben precisa. Coincide con gli interessi degli italiani?

Ti potrebbero interessare anche: