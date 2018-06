Ini Città Bianca, open day per l’inaugurazione del nuovo reparto

Appuntamento importante in vista per il Gruppo Ini. Mercoledì 28 giugno presso la struttura della Città Bianca (Via Foiano 4 – Veroli, Fr) verranno presentati il nuovissimo reparto R1 e le attività occupazionali dedicate alla Rsa. Il gruppo guidato dalla famiglia Faroni dunque si arricchisce di nuovi servizi che vengono ad integrare una piattaforma già ampia operante nel Lazio. Divisione Città Bianca rappresenta una delle realizzazioni più moderne in ambito medicoriabilitativo del Gruppo INI. E’ una casa di cura privata inaugurata operativamente nel giugno 1999 e specializzata nel trattamento di molte patologie tra cui nervose, reumatiche e geriatriche. Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e abilitata al ricovero, alla cura medico-riabilitativa e all’assistenza specialistica ambulatoriale, comprende al suo interno una RSA (Residenza sanitaria assistenziale).. E’ organizzata in reparti armonici e ben collegati tra loro: particolare attenzione è stata, infatti, posta massima cura nella definizione e nell’ indicazione dei percorsi e nella climatizzazione degli ambienti. Agli assistiti, parenti e accompagnatori è proposta ogni forma di ospitalità, comfort e assistenza. L’assistenza è organizzata in camere di degenza a uno, due o tre posti letto, tutte dotate di servizi igienici esclusivi. Le camere di degenza sono dotate di impianto per l’ossigenoterapia centralizzato. La Casa di cura è accreditata con il Servizio sanitario Nazionale e abilitata al ricovero, alla cura medico-riabilitativa e all’assistenza specialistica ambulatoriale.

