Tolta la scorta a Ingroia dopo 27 anni

Il pm si è lamentato in modo formale con una lettera inviata prima a Marco Minniti e poi a Matteo Salvini, ma ancora nessuna risposta

“Mi è stata tolta la scorta dopo 27 anni in modo burocratico, senza alcun confronto sulle attuali condizioni di rischio. Me ne sono lagnato formalmente con una lettera inviata prima all’allora ministro dell’interno, Marco Minniti, poi al suo successore, Matteo Salvini, senza ricevere alcuna risposta. È un fatto grave: io ero, sono e resto in pericolo”. Antonio Ingroia, intervistato dall’Agi, commenta la decisione di di revocare la sua scorta.

Ad annunciare la notizia è il magistrato Nino Di Matteo in occasione di una manifestazione pubblica a Milano. All’ex pm palermitano, che ha avviato le indagini sulla trattativa Stato-mafia, a maggio è stato comunicato che, “d’intesa con il prefetto di Roma, l’Ucis, l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, ha valutato che non esiste più per lui ‘una concreta e attuale esposizione a pericoli o minacce'”.

Come si legge sul Il Fatto Quotidiano,, “l’ex magistrato aveva la scorta dal 1991, quando lavorava a fianco di Borsellino, dunque da 27 anni. Nel tempo è più volte cambiata l’intensità della protezione, passando dal secondo al quarto livello di rischio. Negli ultimi anni si era ridotta a soli due uomini che lo scortavano però in tutti i suoi spostamenti”.

Oggi non veste più la toga da pm, Ingroia, “ma da avvocato sono impegnato in processi contro i Graviano, la mafia, la ‘ndrangheta. E poi resto il pubblico ministero che ha creato il processo sulla Trattativa il quale ha prodotto le prime dure condanne: è paradossale che, mentre nel corso del processo sono state giustamente rafforzate le misure di protezione ai magistrati impegnati nel procedimento, due settimane dopo la sentenza mi viene revocata la scorta, assegnandomi una vigilanza blanda e inutile, come quella di una volante che vigila solo sulle mie uscite e sui miei rientri… Ripeto: un pentito dice che ci sono i Servizi e i boss che mi vogliono morto… resto in grave pericolo”.

