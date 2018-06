BALLOTTAGGIO:AFFLUENZA IN CALO,MAGLIA NERA A III MUNICIPIO

Affluenza in forte calo per la tornata di ballottaggi nel III municipio di Roma e in otto grandi Comuni del Lazio, a partire dal capoluogo Viterbo. Alle 19 la maglia nera del non voto è andata al III municipio dove alle urne si è recato il 14,73% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno il dato si attestava al 18,44%, mentre alla fine l’affluenza era stata già bassa, al 26,49%. È in netto calo anche a Viterbo: 32,74%, contro il 45,23% del 10 giugno. Anche nelle altre sette città del Lazio la percentuale dei votanti alle 19 è più bassa di quindici giorni fa: ad Anagni è del 38,31% (contro il 55,81% del primo turno), ad Aprilia 32,16% (42,14%), a Fiumicino 30,03% (40,25%), a Formia 38,23% (48,19%), a Pomezia 26,43% (38,25%), a Santa Marinella 32,82% (46%) a Velletri 37,18% (46,73%).a Viterbo affluenza 14,45%, calo in tutto Lazio Nel municipio della Capitale la sfida è tra Giovanni Caudo, ex assessore della giunta Marino, (42% al primo turno) un outsider sostenuto da Dem, LeU e del Centro solidale e il leghista Francesco Maria Bova (33,8%), sostenuto dal centrodestra (FI-FdI-Lega). A Viterbo in corsa ci sono Giovanni Arena (centrodestra), vincitore del primo turno col 40,22%, e la civica Chiara Frontini di Viterbo 2020, a cui è bastato il 17,55 per lasciare a casa i due candidati del centrosinistra spaccato. A Fiumicino, in provincia di Roma, Esterino Montino cerca il bis: l’ex senatore Pd (39%) se la vedrà con Mario Baccini del centrodestra (27,7%). Pentastellati fuori gioco ovunque tranne a Pomezia, città finora amministrata dal M5s Fabio Fucci, che però ha corso con una civica dopo il divieto di un nuovo mandato. È arrivato terzo: al primo turno l’M5s ufficiale Adriano Zuccalà era in testa al 28,7, ma tre punti sotto c’è il centrodestra di Pietro Matarese. Rimanendo sul litorale, ma a nord di Roma, Pietro Tidei (Pd) al 34,25% spera di diventare sindaco di Santa Marinella; il suo rivale è Bruno Ricci del centrodestra (24,43). Sempre nell’area metropolitana di Roma c’è Velletri: la coalizione allargata di centrosinistra di Orlando Pocci (35,62) sfida Giorgio Greci (FdI-Lega), al 29,78. Ad Anagni, il candidato di Casapound Daniele Tasca cerca il colpaccio: al ballottaggio arriva con il 20,56; Daniele Natalia (centrodestra) però ha ottenuto due settimane fa il doppio dei suoi voti (39,69). Infine, la provincia di Latina: ad Aprilia Domenico Vulcano (centrodestra) al 37,83% prova a strappare la poltrona all’uscente civico Antonio Terra (31,88); a Formia Paola Villa (coalizione civica) con il 40,07 se la vedrà con Pasquale Cardillo Cupo, sostenuto dal centrodestra, e forte di un 35% abbondante.

