DIETRO AI FATTI/ Prove di dialogo Esercenti-Campidoglio

Incontro Fiepet-Confesercenti con l’assessore Cafarotti

Continua lo stato di agitazione dei pubblici esercizi, il Campidoglio lascia intravvedere la possibilità di aprire un dialogo ma la strada è ancora lunga e di impegni nemmeno l’ombra. Giovedi 21 giugno il neo assessore al Commercio Carlo Cafarotti ha incontrato il vertice della Fiepet-Confesercenti, al centro il tentativo di aprire un tavolo risolutivo per per regole semplici, ma efficaci contro il degrado della città, l’abusivismo, i rifiuti per le strade, la mancata manutenzione di strade e tombini, l’occupazione del suolo pubblico.L’incontro ha avuto come unica finalità – come ribadito dallo stesso assessore e questo la dice lunga sull’atteggiamento complessivo della amministrazione capitolina nei confronti della categoria – quello di rivedere la normativa del Catalogo degli arredi. Claudio Pica (Presidente Fiepet) ha sottolineato come il discorso sul catalogo degli arredi ( in sostanza sulla “vetrina” della città) debba partire dal problema generale del decoro della città e non possa e non debba rappresentare un pretesto da parte degli uffici competenti per concedere o negare le autorizzazioni di utilizzo del suolo pubblico. Fabio Mina (Vicepresidente Fiepet) ha chiesto che entro il mese di luglio gli esercenti possano avere delle risposte concrete e risolutive, al fine di iniziare la concertazione del nuovo regolamento su tutta la materia di occupazione del suolo pubblico e in particolare dei PMO. Pica ha inoltre rappresentato all’assessore per l’ennesima all’assessore le ragioni dello stato di agitazione dei pubblici esercizi, che in questo momento non possono assicurare un futuro certo alla loro attività e al lavoro dei loro dipendenti e collaboratori. Gli esercenti hanno ricordato a Cafarotti che iIl desiderio comune è quello di rilanciare l’economia di Roma e che in questa direzione vanno orientati gli sforzi: ristoranti e bar sono i punti di forza del turismo della Capitale e non una variabile da accantonare quando ve ne sia la necessità. Ma Fiepet ha voluto essere propositiva e si è impegnata a presentare entro dieci giorni, quindi entro i primi giorni di luglio, un documento con ulteriori proposte di allargamento del Catalogo degli Arredi. L’Assessore Carlo Cafarotti, va detto, non si è espresso sulle tempistiche di risoluzione dei problemi sul tappeto. C’è solo da augurarsi che l’atteggiamento riflessivo non sia solo un pretesto per rinviare ancora la risposta che oltre 145mila cittadini che lavorano nei pubblici esercizi stanno aspettando da anni.

Ti potrebbero interessare anche: