MONDIALI:SPAGNA E CR7 GUARDANO AVANTI, SFIDA A DISTANZA

Appaiate al comando del gruppo B dei Mondiali, con un cammino fin qui identico in fatto di punti, differenza reti, gol segnati e gol subìti, Spagna e Portogallo si giocano la qualificazione agli ottavi, per i quali è in lizza anche l’Iran del ct Carlos Queiroz, che domani se la vedrà con i suoi connazionali portoghesi. La Roja giocherà invece a Kalingrad contro il già eliminato Marocco, il cui ct Hervè Renard sottolinea quanto sia «difficile giocare mentre stai già facendo le valigie. Ce la metteremo tutta per non sfigurare, dobbiamo almeno salvare l’onore e dimostrare orgoglio». La Fifa, per evitare il rischio di danni al terreno di gioco, ha fatto svolgere altrove la rifinitura delle due squadre, ma lo stato del campo non preoccupa il ct spagnolo Fernando Hierro: «Non vedo problemi particolari, dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi. Giocando com’è nelle nostre possibilità, potremo prenderci tre punti e la qualificazione. Il nostro desiderio qui è di giocare sette partite (quindi arrivare in finale ndr). Domani sarebbe importante vincere e ‘golear’». Meno facile appare il compito del Portogallo, che con un Cristiano Ronaldo come quello delle prime due partite può comunque sognare l’impensabile, al punto che il rivale di domani a Saransk, il lusitano Queiroz, lo ritiene «una squadra che può vincere il titolo. Ma noi, anche se sarà dura, giocheremo per onorare l’Iran e il suo popolo, e renderlo orgoglioso. Ci vogliono le 3 R, rispetto, realismo e romanticismo e ci baseremo su questi valori fondamentali». Riuscisse a concretizzare i desideri del suo ct, l’Iran compirebbe una grande impresa, nella quale spera anche l’attaccante Karim Ansarifard: «tutti sanno che questa potrebbe diventare la partita più importante nella storia del calcio iraniano: siamo pronti». Queiroz è preoccupato per la Var: «Se uno parla di arbitri sembra che vada in cerca di scuse – dice -, però vorremmo capire quali sono le regole che ne prevedono l’utilizzo. Ma in Portogallo ci sono delle onde giganti a Nazaré, e se parliamo troppo queste ondate ci verranno addosso. Non è umano migliorare un sistema, che deve correggere gli errori, e ritrovarci con le stesse discussioni di prima». Non ci sono repliche da parte portoghese (Pepe si limita a dire che «quella di domani sarà una vera e propria lotta»), e Queiroz farebbe meglio a puntare sul fatto che conosce bene Ronaldo avendoci lavorato assieme al Manchester United. Piuttosto (e vale per tutti) bisognerà tenere d’occhio anche il conto dei cartellini. Infatti se le due partite del gruppo B di domani dovessero finire per spagnoli e portoghesi con una vittoria con identico punteggio ad assegnare il primato nel girone sarà il fair play essendo la selezione di Hierro e quella di Santos alla pari in tutto. Per ora a prevalere nel minor numero di cartellini è la Spagna, che in due match ha avuto solo il ‘giallò a Busquets, mentre il Portogallo ne ha presi due, con Bruno Fernandes e Adrien Silva. Ma ora non è il momento di fare calcoli, queste sono due nazionali che vogliono vincere e anche divertire, Marocco e soprattutto Iran permettendo.

Ti potrebbero interessare anche: